Galerie STP in Greifswald mit filmischer Vernissage

Die Einladungen waren bereits versandfertig, als der verschärfte Lockdown das Aus für derlei Events ankündigte: Die feierliche Ausstellungseröffnung mit Werken der Hamburger Fotografin Carola Brackrock inklusive Abstand und Maske am 23. April in der Galerie STP fällt für Kunstliebhaber flach. Nicht aber das Ereignis an sich. „Wir wollen den Freunden unseres Hauses diese spektakulären Bilder nicht vorenthalten und haben uns jetzt für ein virtuelles Format entschieden“, sagt Galerist Peter Konschake. „Am Freitagabend werden wir auf unserem Youtube-Kanal eine filmische Vernissage präsentieren und in den nächsten Wochen immer wieder einzelne Arbeiten vorstellen.“ Trotz der Corona-Pandemie und zahlreicher Einschränkungen gehe das Leben ja weiter, viele Kulturliebhaber sehnten geradezu Angebote herbei, so Konschake.

Auch bei „Horizonte“ präsent

Die Arbeiten der von Carola Brackrock sind eine Entwicklung der Serie „Calla Doppio“, mit der sie den renommierten „Epson Digigraphie Wettbewerb“ 2020 gewonnen hat. Sezierte Detailansichten floraler Motive sind eine Gratwanderung zwischen Fotografie und Grafik, farbenfroher Natur in digitaler Ästhetik. Die Künstlerin stellt auch beim Fotofestival „Horizonte“ in Zingst aus, das in diesem Jahr coronabedingt leider auch nur virtuell stattfindet. Galerist Konschake freut sich, für die Vernissage den langjährigen Kurator des Zingster Festivals Klaus Tiedge für eine schriftliche Laudatio gewonnen zu haben. „Er wird künftig auch für unseren Newsletter monatlich eine Kolumne zu verschiedenen Aspekten der Fotografie verfassen“, blickt er voraus.

Künstler im Gespräch: Carola Brackrock und Thomas Hartmann bei einer früheren Vernissage in der Langen Straße 21, damals das Domizil der Doppelgalerie Schwarz und STP. Quelle: Ann-Christin Schneider

Ein Spiel mit der Phantasie

Brackrock, 1944 in Flensburg geboren, spielt in ihren Arbeiten mit der Phantasie des Betrachters. Ihr Ziel ist es, die Gestaltungsgrenzen zwischen Fotografie und Malerei durchlässig zu gestalten. Jahrelang arbeitete sie im Bereich der analogen Fotografie. Höchste Qualität im Aufnahme- sowie Dunkelkammerprozess war ihr künstlerischer Anspruch. Aufbauend auf diesen Erfahrungen bot sich ihr mit den digitalen Medien schließlich die Möglichkeit, neue Bildaussagen zu kreieren. Erste Einblicke in dieses schaffen gibt es am Freitagabend: https://www.youtube.com/channel/UCof83o0lnJsgUmhyJXMzXAg

Von ph