Insel Usedom/Wolgast

Ab dem Schuljahr 2026/2027 sollen alle Erstklässler einen Anspruch auf acht Stunden Betreuung pro Tag haben. Ab 2029 soll dieses Recht dann jedem Grundschulkind eingeräumt werden. Für die Träger von Horteinrichtungen bedeutet der Bundestagsbeschluss, sich in den nächsten knapp fünf Jahren baulich und personell darauf einzustellen. Wir haben uns auf Usedom und in Wolgast mal umgehört.

„Wir leben bereits die Ganztagsbetreuung“, sagt Kersten Fubel, Hortleiter in Heringsdorf. 199 Plätze stehen den Kindern im Kaiserbad an drei Standorten zur Verfügung. 110 Plätze sind es im Hort an der Grundschule, 45 in der jüngst neu errichteten Kaiser-Kita auf dem Schulhofgelände und 44 in der alten Heringsdorfer Feuerwache. „Die Auslastung ist sehr gut. Ich habe noch eine kleine Reserve, die ich aber nicht auf den Markt schmeißen will. Sollte es zum Zuzug einer Familie kommen, die arbeitsbedingt einen Hortplatz brauchen, kann ich noch reagieren“, so Fubel.

Größeres Problem: Erziehermangel

Den Beschluss des Bundes hätte er sich viel früher gewünscht. „Dann wäre die Politik gefordert, Kapazitäten zu schaffen.“ In Heringsdorf war es der Hortträger, die Volkssolidarität Vorpommern-Greifswald, die für 2,7 Millionen Euro den Kita-Neubau (Kaiser-Kita) mit Hortplätzen – 1,5 Millionen Euro wurden gefördert – realisiert hat. „Wir haben uns als Träger am Bedarf orientiert“, so Fubel, der ein viel größeres Problem sieht. „Wir haben ein Nachwuchsproblem im Erzieherberuf. Viele Erzieher gehen in den nächsten Jahren in Rente. Ich könnte sofort einen einstellen. Es gibt aber kaum Bewerber.“

Darüber hinaus hält die Bansiner DRK-Kita „Waldzwerge“ 52 Hortplätze in ihrer Einrichtung vor. „Wir sind sehr gut aufgestellt“, sagt Chefin Ingrid Klüß. Nach der Schule werden die Grundschüler mit dem Bus von Heringsdorf nach Bansin gebracht und können im Hort bis maximal 18 Uhr betreut werden. „Die Kapazitäten im Haus können wir noch erweitern auf bis zu 70 Hortplätze“, so Ingrid Klüß.

Usedomer Hort: Neubau scheitert am Geld

In der Stadt Usedom stellt sich die Situation ganz anders da: „Die Kapazität ist nicht unser Problem, vielmehr der bauliche Zustand des Hortes, der von 1970 ist“, sagt Leiterin Grit Popitz. Im unsanierten Schulteil, der als Hort genutzt wird, gibt es bauliche Mängel. Ein geplanter Neubau scheiterte bislang am Geld. Usedoms Bürgermeister Jochen Storrer verspricht: „Wir bleiben dran.“ Knapp zwei Millionen Euro sollte der Hortneubau kosten. „Vom Kreis wurden uns 700 000 Euro Fördermittel zugesagt. Den Rest können wir als Stadt nicht schultern und hoffen jetzt auf das Land“, so Storrer.

74 Hortplätze stehen in der Einrichtung der Volkssolidarität zur Verfügung. „Unsere Auslastung liegt bei 96 Prozent. Wir haben noch einen kleinen Puffer“, sagt Grit Popitz. Hinzu kämen Hortplätze in den Kitas Benz und Pudagla.

Dass MV in der Ganztagsbetreuung weit vorne liege, unterstrich jüngst Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Von den Erstklässlern würden schon 96 Prozent den Hort besuchen und damit eine Ganztagsbetreuung haben. Über die gesamte Grundschule hinweg seien es 72 Prozent, so Schwesig.

Zinnowitz bekommt Hort-Neubau

Während in der Stadt Usedom die Erzieher im Hort noch auf einen Neubau hoffen, ist der in Zinnowitz bereits Realität geworden. In unmittelbarer Nähe zum bereits bestehenden Hort am Dannweg entsteht der Neubau des Institutes Lernen und Leben. Das eingeschossige Gebäude für 168 Hort- und Kindergartenkinder kostet mehr als drei Millionen Euro und soll zu Beginn des neuen Jahres fertig sein. „Wir haben dann beste Bedingungen vor Ort“, sagt Hortleiterin Dana Bussäus.

Bislang war der Hort mit der Grundschule unter einem Dach. In dem eigenständigen neuen Haus stehen 168 Plätze für Hort und Vorschulkinder zur Verfügung, wie die Leiterin informiert. „Für die Zukunft sind wir sehr gut aufgestellt.“

44 Hortplätze im neuen Aula-Anbau

In Karlshagen hat sich die Hort-Situation entspannt, weil mit dem Aula-Anbau an der Schule zwei weitere Räume für die Hortbetreuung geschaffen wurden. Damit sind es im Ostseebad gegenwärtig insgesamt 102 Hortplätze in der Kneipp-Kita (58) des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) und im Schulanbau (44), wie Kita- und Hort-Leiter Stephan Juretzko informiert. „Der Bedarf ist groß. Die Tendenz geht dahin, dass der Hort länger in Anspruch genommen wird. Früher gab es mehr sogenannte Schlüsselkinder“, so Juretzko.

Vom Frühhort (6 Uhr) bis 17.30 Uhr wird eine Betreuung gewährleistet. Die Räumlichkeiten würden eine höhere Hortkapazität zulassen. „Personell ist das aber nicht möglich. Wir suchen Mitarbeiter“, so Juretzko. Er sieht die Einigung zur Ganztagsbetreuung mit gemischten Gefühlen: „Wenn das auf die Länder, Kreise, Kommunen und Träger abgewälzt wird, kann es schwierig werden.“

Für ASB-Geschäftsführer Mirko Kagemann ist entscheidend, wie sich die Ganztagsschulen aufstellen. „Sie müssen sagen, was sie leisten können.“ Die drei ASB-Einrichtungen in Loddin, Karlshagen und Wolgast sind gut ausgelastet, wie Kagemann betont. „Nach oben gibt es da kaum noch Spielraum.“

Warteliste am Wolgaster Paschenberg

Einen Hortplatz in Wolgast zu bekommen, ist nicht so einfach. „Auf unserer Warteliste stehen zwölf Kinder“, sagt Steve Klöden. Er leitet den Hort am Paschenberg. Die Auslastung liege bei 100 Prozent. „95 Prozent unserer Kinder kommen aus der Grundschule in der Baustraße. Bei den ersten Klassen sind es um die 75 Prozent, die Ganztags- und Teilzeitbetreuung in Anspruch nehmen“, so Klöden.

Mit den vorhandenen Räumlichkeiten sei eine Aufstockung der Kapazitäten nicht möglich. „Da haben wir keinen Spielraum. Das Gebäude gehört der Stadt. Wir brauchen dann auch weiteres Personal“, sagt Klöden. Für die Erstklässler ist die Situation aktuell komfortabel, weil es im Haus eine Doppelnutzung gibt. Drei erste Klassen werden hier am Vormittag unterrichtet und können quasi am Nachmittag vom Hortpersonal am Klassenraum abgeholt werden.

Von einer Warteliste berichtet auch Gudrun Grabau von der ASB-Kita „Friedrich Fröbel“ in Wolgast. 103 Hortplätze gibt es im Haus. „Die sind ausgebucht. 99 Prozent unserer Kinder kommen von der Heberlein-Grundschule.“ Der ASB plane einen Ersatzneubau, so Geschäftsführer Kagemann. Im Gespräch sind 120 Hortplätze.

Von Henrik Nitzsche