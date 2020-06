Garagenbrand am Pfingstmontag in Wolgast

Wolgast

Aus bisher unbekannter Ursache hat in der Nacht zum Pfingstmontag eine Garage in Wolgast gebrannt. Die Feuerwehren aus Wolgast und Hohendorf wurden durch die Leitstelle 1.39 Uhr in die Heberleinstraße zum dortigen Garagenkomplex gerufen.

In der Garage waren zahlreiche Gegenstände untergestellt. Beim Eintreffen der Feuerwehren wurde sichtbar, dass Flammen aus dem Dachbereich schlugen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Garagen verhindert werden. Glück im Unglück war, dass in der brennenden Garage kein Auto stand.

Zur genauen Brandursache und zur Höhe des Schadens können gegenwärtig noch keine Angaben gemacht werden. Neben den Feuerwehren aus Wolgast und Hohendorf war auch die Polizei vor Ort. Sie ermittelt nun zur Brandursache.

Von Cornelia Meerkatz