Garageneinbruch in Anklam: Sechs Angelruten gestohlen

Anklam

Angeln haben Diebe erbeutet, die in eine Garage in Anklam eingebrochen sein. Nach den bislang unbekannten Tätern fahndet jetzt die Polizei und sucht Zeugen zur Aufklärung der Straftat.

Angelruten im Wert von 600 Euro entwendet

Der Einbruch muss in der Zeit vom 2. Januar, 16 Uhr, bis zum 4. Januar, 12 Uhr, begangen worden sein, teilt die Polizeiinspektion Anklam mit. Die Täter drangen gewaltsam in Garagenräume in der Max-Planck-Straße in der Peenestadt ein. Sie entwendeten sechs Angelruten im Gesamtwert von etwa 600 Euro. Zudem verursachten die Täter einen Sachschaden von 300 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Beamte des Kriminaldauerdienstes waren im Einsatz und sicherten Spuren am Tatort. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen. Wer im angegebenen Zeitraum etwas Auffälliges im Bereich der Max-Planck-Straße beobachtet hat, wird gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Anklam unter der Rufnummer 03971251/2224 zu wenden. Hinweise können auch über die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.

