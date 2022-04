Korswandt

Es ist ein freundlicher Frühlingstag, die Sonne scheint, doch im Schatten ist es kalt. Von daher ist es wohltuend, als die Werkstatttür von Daniel Grafs Tonwerk-Keramik in Korswandt aufgeht und eine die Wärme des Raumes empfängt. Mit einem ebenso freundlichen Lächeln grüßt der gebürtige Schweizer aus der Tür und bittet herein. In der geräumigen Werkstatt klingt französische Musik aus unsichtbaren Boxen irgendwo an der Decke. Die wohlige Wärme strahlt der riesige Brennofen in der Ecke ab.

„Der hat noch 700 Grad Celsius. Morgen kann ich ihn dann ausräumen“, sagt Graf mit einem Blick auf das Thermometer. Gebrannt wurde mit 1200 Grad, erklärt der Töpfer. Er sei gut durch die Pandemie gekommen, lässt er wissen, schließlich liegt der letzte Werkstattbesuch gute zwei Jahre zurück. Kurz vor dem ersten Lockdown am 15. März 2020 veranstaltete Daniel Graf seinen Tag der offenen Werkstatt, damals schon mit weniger Besuchern als in den Jahren zuvor. Die Unsicherheit bei den Menschen war da schon deutlich spürbar.

Zufrieden mit der Saison – trotz Corona

Für den freischaffenden Kunsthandwerker war „am Anfang der Schrecken groß. Da hatte ich echt schon Bedenken und Angst, was auf uns zukommt“. Doch nach zwei Monaten kam alles anders: „Dann ging es durch die Decke und 2020 war das beste Jahr“. Graf vermutet, dass im ersten Sommer nach der Corona-Pause mehr Menschen auf der Insel waren, die offensichtlich ein höheres Urlaubsbudget hatten als sonst.

„Auch 2021 war alles in allem ein sehr gutes Jahr. Die Saison war sehr fordernd. Ich musste viel arbeiten und viel nachproduzieren“, bilanziert der Kreativ-Handwerker, der seit 2006 auf Usedom lebt. Dazu kam, dass er im Frühjahr mit der Organisation des Morgenitzer Töpfermarktes beschäftigt war, den er nach einem Jahr Corona-Pause mit Peter und Ellen Krempl aus Kirchdorf im Wald auf die Beine gestellt hatte.

Töpfermarkt und Keramikwerkstatt

Auch in diesem Jahr werden die drei den dann 31. Morgenitzer Töpfermarkt federführend veranstalten. Er wird in gewohnter Weise am 30. und 31. Juli auf der Töpferstraße und auf der Wiese neben der Töpferei stattfinden. Davor lädt Daniel Graf aber noch in den Hof seiner Tonwerk-Keramik-Werkstatt ein – und zwar zu „Pfingst:Offen“ vom 4. bis 6. Juni. Er freut sich auf eine offene Töpferei „mit richtig Halligalli“, wie er sagt.

Neben Kunsthandwerk aus eigener Produktion wird es „inszenierte Fotografie“ von Claudia Otto (Greifswald) und Schmuck von Anna Silberstein (Rostock) geben. Am Pfingstsonntag soll Livemusik für gute Unterhaltung sorgen.

Vor der Töpferwerkstatt stehen die beliebten Gartenstangen, die individuell zusammengestellt werden können. Quelle: Dietmar Pühler

Bis dahin muss das Lager gefüllt werden mit Gartenkeramik, Vasen und anderen Gefäßen sowie Tier- und Menschenfiguren, die Daniel Grafs Handschrift tragen. „Die letzten Jahre habe ich mit gedruckten Oberflächen gearbeitet“, erklärt der Töpfer und zeigt einen Alu-Rahmen, in dem sich ein feines Gewebe mit aufgedrucktem Muster befindet. Damit entsteht das Siebdruckverfahren, mit dem abstrakte Muster oder auch Fischmotive auf die Keramik aufgebracht werden.

Immer wieder neue Ideen

„Dieses Verfahren habe ich in den letzten zwei, drei Jahren entdeckt und entwickelt“, hebt er hervor. Neben seiner bewährten Gartenkeramik probiert der Handwerker immer wieder mal Neues aus, sei es wie in der Vergangenheit der Raku-Brand und der Salzbrand oder jetzt das Siebdruckverfahren. Für Abwechslung sorgen auch die vielen Bestellungen, die Graf mittlerweile hat, so zum Beispiel für individuelle „Waschbecken oder plastische Sachen“.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nun freut er sich auf die wärmere Jahreszeit, denn dann kann der vielseitige Kunsthandwerker wieder in die unbeheizte Metallwerkstatt gehen und dort Skulpturen aus alten Werkzeugen und Schrott schweißen. Vorerst allerdings zieht er die warme Keramik-Werkstatt vor, wo er von Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr für Besucher und Kunden da ist. Zu anderen Zeiten ist die Werkstatt „auf gut Glück“ oder nach telefonischer Vereinbarung (038 378/499 598) offen.

Von Dietmar Pühler