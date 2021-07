Gastgewerbe in MV fehlt Personal: „Bis zu zehn Prozent der Angestellten sind weg“

Zinnowitz

Ein Barkeeper, welcher im vergangenen Jahr noch Cocktails und Longdrinks mixte, arbeitet in diesem Jahr in einem Unternehmen für Hausmeister- und Bautätigkeiten. Eine Frühstückskraft, die im Vorjahr noch Rührei und Orangensaft am Morgen bereitstellte, ist jetzt in einer Zahnarztpraxis als Bürokraft tätig. Im Zuge der Corona-Pandemie verzeichnen die Hotels und Gaststätten im Landkreis Vorpommern-Greifswald eine starke Abwanderung von Arbeitskräften.

Innerhalb des vergangenen Jahres haben im Landkreis rund 500 Köche, Servicekräfte und Hotelangestellte dem Gastgewerbe den Rücken gekehrt, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) unter Berufung auf jüngste Zahlen der Arbeitsagentur mitteilt.

Angestellte fehlen in den touristischen Hotspots

Besonders dramatisch ist die Situation in den touristischen Hotspots – unter anderem Usedom, Rügen oder auch Rostock-Warnemünde. „Es sind bis zu zehn Prozent der Angestellten, die wir in der Branche verloren haben“, erzählt Krister Hennige, Vorsitzender der Dehoga in Ostvorpommern. Dass sie irgendwann wiederkommen, ist relativ unwahrscheinlich.

Gehalt ist fernab des Mindestlohnes

Und die Bezahlung spiele dabei laut Hennige keine ausschlaggebende Rolle. „Vom Mindestlohn sind wir alle weit entfernt. Darüber redet hier eigentlich gar keiner mehr“, sagt er. Selbst der Tellerwäscher erhält bei ihm mehr als nur den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn. Vielmehr seien es persönliche Gründe, die im Zuge der Corona-Krise eine Rolle spielten.

„Viele Angestellte waren sieben Monate am Stück zu Hause. Sie fühlten sich nicht gebraucht und hatten zwischenzeitlich auch keine Perspektive. Verständlich, dass man sich nach anderen Jobs umschaut“, so Hennige. Menschlich könne er dies vollkommen nachvollziehen.

Suche nach Arbeitskräften statt nach Fachkräften

Er selbst, Geschäftsführer der Vineta-Hotels in Zinnowitz und Zempin, musste auch beim Personal Federn lassen. „Ein Koch ist in die Metallverarbeitung gewandert, andere in den öffentlichen Dienst“, sagt er. Durch die normale Fluktuation seien es jedes Jahr vier bis echt Prozent, die jedes Jahr das Unternehmen verlassen. „Sie verlassen uns, gehen woanders hin. Andere verlassen andere Unternehmen und kommen zu uns. Dieses Prozedere ist seit vielen Jahren so“, sagt er.

Aber dieses Mal sei das Personal komplett weg. In der Branche sei es zudem nicht mehr die Suche nach Fachkräften, sondern nach Arbeitskräften. „Ungelernte Kräfte werden angelernt. Das ist mittlerweile üblich“, betont er.

Er kenne auch Unternehmen, in denen die Hälfte des Personals nicht mehr da ist. „Es liegt aber nicht daran, dass sie gekündigt haben. Die Firmen eröffnen andere Standorte und dann wird Personal für das neue Vorhaben an anderen Standorten abgezogen. Man stopft dann irgendwo Löcher und reißt sich auf der anderen Seite wieder eines ein. Ein Teufelskreislauf, weil kein Personal von außen kommt.“

Personal-Schwund spitzt sich noch mal richtig zu

Die Corona-Krise setzte dem Hotel- und Gastrobereich in der Corona-Zeit richtig zu. „Angesichts weiterer Lockdowns bis in den Mai hinein dürfte sich der Personal-Schwund bis heute nochmals zugespitzt haben“, befürchtet Jörg Dahms, Geschäftsführer der NGG-Region Mecklenburg-Vorpommern. „Viele Menschen schätzen es, nach langen Entbehrungen endlich wieder essen zu gehen oder zu reisen. Aber ausgerechnet in der Sommersaison fehlt einem Großteil der Betriebe schlicht das Personal, um die Gäste bewirten zu können“, so Dahms.

Für die Lage macht der Gewerkschafter insbesondere die Einkommenseinbußen durch die Kurzarbeit verantwortlich: „Gastro- und Hotel-Beschäftigte arbeiten sowieso meist zu geringen Löhnen. Wenn es dann nur noch das deutlich niedrigere Kurzarbeitergeld gibt, wissen viele nicht, wie sie über die Runden kommen sollen.“

Das Klischee, dass in der Branche vielerorts Mindestlohn gezahlt wird, stimmt so nicht. „Als Unternehmer können wir uns das auch gar nicht leisten, denn wir sind auf Arbeitskräfte angewiesen“, sagt er. Allerdings müssen die finanziellen Abstände eingehalten werden. „Wenn ich dem Tellerwäscher 10,50 Euro brutto in der Stunde zahle, dann hat eine Fachkraft auch einen Anspruch auf einen spürbaren Unterschied zwischen dem Gehalt eines Tellerwäschers und demjenigen an der Rezeption“, so Hennige. Einzig bei Schülern, die in den Ferien zwei Wochen arbeiten kommen, ist der Mindestlohn eine Orientierung.

Ein wenig Hoffnung setzt der Dehoga-Vorsitzende indes auf die Zusammenarbeit mit den jungen Vietnamesen, die zwischen den Kaiserbädern und dem Inselnorden arbeiten. „Der erste Jahrgang legt im Dezember seine Prüfung ab. Derzeit befinden wir uns in Gesprächen über Folgeverträge.“

Von Hannes Ewert