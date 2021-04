Zinnowitz

Dass es im Hotel- und Gaststättengewerbe seit vielen Jahren große Herausforderungen in der Personalpolitik gibt, ist bekannt. Gerade in den Tourismusregionen gestaltet sich die Personalfrage bei einigen Unternehmen besonders schwierig, denn der Arbeitsmarkt ist vielerorts leergefegt.

Die Firmen sind auf Fachkräftezuwanderung angewiesen, damit der Laden läuft. Doch ein Großteil der Fachkräfte sitzt seit Monaten aufgrund der Kurzarbeit zu Hause. Einige überlegen sogar, die Branche komplett zu wechseln.

Mitarbeiter sind voller Tatendrang, keine Perspektive

„Ja, ich habe leider gute Mitarbeiter verloren, die während der Kurzarbeit sowohl das Unternehmen als auch die Region verlassen haben. Der Kollege arbeitet nun in den Niederlanden“, gesteht Rolf Seelige-Steinhoff, Chef der Seetelhotels auf Usedom. In Spitzenzeiten arbeiten in allen seinen Häusern mehr als 450 Angestellte. Allerdings wird die ganze Wahrheit des Personalkarussells erst ans Tageslicht kommen, wenn die Unternehmen nach dem Lockdown wieder öffnen.

„Die Mitarbeiter sind voller Tatendrang und wollen anfangen, aber es gibt keine Perspektive“, so Seelige-Steinhoff. Für ihn sind die aktuellen Corona-Maßnahmen in seiner Branche ein Tod auf Raten. „Wir haben seit 243 Tagen geschlossen. Das sind 66 Prozent des gesamten Jahres.“ Diese Situation frustriert ihn sehr. Seine ganz kleine Hoffnung ist, dass zu Pfingsten wieder etwas möglich ist – egal was.

Minijobs neben der Kurzarbeit beantragt

„Bei mir haben vier Angestellte gefragt, ob sie neben der Kurzarbeit noch einen Minijob antreten dürfen. Gekündigt hat aber zum Glück noch niemand“, berichtet Carsten Willenbockel, Direktor des Steigenberger Hotels in Heringsdorf. Besonders bitter sei es für viele Angestellte, dass Zuschläge und Trinkgelder wegfallen. „Die Differenz zwischen dem Kurzarbeitergeld und dem Gehalt vor der Krise ist sehr deutlich spürbar“, sagt er. Allerdings räumt er ein, dass in Städten die Abwanderung des Personals mit Sicherheit ein größeres Problem darstellt. „Hier leben fast alle vom Tourismus – es gibt nur sehr wenig Alternativen.“ Nach jetzigem Stand geht Willenbockel davon aus, dass er in diesem Sommer noch Urlauber empfangen darf. „Wenn sich bis August in der Branche nichts rührt, dann werden vielleicht auch die Angestellten unruhig und könnten die Branche wechseln. Das ist durchaus denkbar.

Ein Drittel des Personals während der Corona-Zeit verloren

Ein Drittel seines Personals hat bereits Marcel Hübner vom Strandhaus Dierhagen verloren. „Es ist der blanke Wahnsinn, was los ist. Solch ein monatelanger Lockdown zerrt auch an den Nerven der Mitarbeiter. Für sie ist es nicht einfach“, so Hübner. Ein Teil lässt sich bereits beim Psychologen betreuen. „Mehrere haben auch schon die Reißleine gezogen und komplett die Branche gewechselt. Sie wurden jetzt Fahrer bei Amazon. Wenn wir nicht bald öffnen dürfen, kriegen wir noch richtig Probleme, denn ohne Personal läuft der Betrieb nicht.“

Marcel Hübner vom Strandhaus Dierhagen hat einen Teil der Mitarbeiter in der Corona-Zeit verloren. Quelle: Timo Richter

Rezeptionist heuert nun bei Entsorgungsfirma in Dresden an

„Ich habe einen Rezeptionisten verloren, der die Insel verlassen hat und jetzt in Dresden bei einer Entsorgungsfirma arbeitet“, berichtet Cornelia Siewert vom Strandhotel in Heringsdorf. Ansonsten hätten sich einige Angestellte nebenbei noch einen Minijob gesucht, um über die Runden zu kommen. „Die große Frage ist auch, inwieweit uns nach der Öffnung noch die Polen zur Verfügung stehen“, sagt die Vize-Direktorin des Hauses. In den Städten, so glaubt sie, sei das Problem in der Hotellerie noch viel gravierender, da die Angestellten viel mehr Möglichkeiten haben, in andere Branchen zu wechseln.

Wechselwelle beginnt, wenn die Hotels wieder öffnen dürfen

„Die Wechselwelle geht mit Sicherheit los, wenn alles wieder öffnet.“ Davon geht Frank Römer aus, Inhaber der Seeklause in Trassenheide auf der Insel Usedom. Seine Branche sei sowieso geprägt von der Fluktuation. Gerade bei den Angestellten zwischen 20 und 30 Jahren sei es normal, dass sie die Unternehmen wechseln. Andere würde es auch nach Österreich oder in die Schweiz ziehen, um dort zu arbeiten. Bei ihm seien es die normalen Lebensumstände, warum das Personal die Kündigung auf den Tisch legt: verliebt, verlobt und verzogen.

„Solange aber noch Kurzarbeit herrscht, dürfen wir keine anderen Mitarbeiter einstellen. Das gilt auch für andere Unternehmen in der Branche. Zunächst müssen alle Kollegen aus dem jeweiligen Bereich aus der Kurzarbeit geholt werden, bevor neues Personal kommt“, erklärt er. Ein Mitarbeiter habe in der Kurzarbeit das Handtuch geworfen und trägt jetzt lieber Briefe bei der Post aus. „Das ist alles noch im Rahmen“, sagt er. Auf der anderen Seite hätte er auch Azubis gewonnen, die er aus anderen Firmen übernehmen konnte. Über eine Mitarbeiter-App versorgt Römer seine Mitarbeiter regelmäßig mit Neuigkeiten aus dem Hotel. „Manche Mitarbeiter habe ich wochenlang nicht gesehen, aber über die App kommunizieren wir.

Von der Modebranche in die Supermärkte

Auch Gert Griehl, Geschäftsführer des Mode- und Lifestyleunternehmens Pier14 aus Heringsdorf, hörte von Kollegen, dass einige Mitarbeiter kurz davor sind, den Job zu wechseln. „Einige wechseln aus der Modebranche zu Discountern oder Großmärkten wie Real oder Famila. Dort gibt es mittlerweile so viele Modeabteilungen“, sagt er. Ein Großteil seiner 100 Mitarbeiter befindet sich in Kurzarbeit.

Appell an die Unternehmen, Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken

Die Bundesagentur für Arbeit appelliert an die Unternehmen, auch weiterhin von der Kurzarbeit Gebrauch zu machen. „Das Instrument bietet eine sehr flexible Möglichkeit, das eigene eingearbeitete Personal je nach aktueller Auftragslage im Unternehmen zu beschäftigen“, erklärt Sprecherin Christina Birkholz in Greifswald. Sofern Öffnungen möglich sind, kann der Geschäftsbetrieb wieder reibungslos aufgenommen werden.

„Uns liegen aktuell keine Hinweise vor, die auf eine größere Fluktuation von Beschäftigten aus dem Gastgewerbe in andere Branchen, die nicht oder deutlich weniger vom Lockdown betroffen sind, hindeuten“, sagt sie. Gleichwohl wird es Beschäftigte geben, die die Zeit nutzen, um sich nach individuellen Alternativen umzuschauen, sei es nach einer anderen Tätigkeit oder nach einer Beschäftigung in einem konkurrierenden Unternehmen. Daten dazu erhebt die Arbeitsagentur nicht.

Info: Die Bundesregierung hat im Zuge der Corona-Pandemie außerdem das Kurzarbeitergeld für besonders von Kurzarbeit betroffene Arbeitnehmer erhöht:

Um Einkommensverluste von Beschäftigten zu minimieren, erhöht sich das Kurzarbeitergeld bei anhaltendem Arbeitsausfall. Das Kurzarbeitergeld beträgt grundsätzlich 60 bzw. 67 Prozent (mit mindestens einem Kind) des ausgefallenen Nettoentgelts. Beläuft sich der Arbeitsausfall mit Entgeltausfall auf mindestens 50 Prozent, erhöht sich das Kurzarbeitergeld ab dem vierten Bezugsmonat auf 70 bzw. 77 Prozent, ab dem 7. Bezugsmonat beträgt es 80 bzw. 87 Prozent des ausgefallenen Nettoentgelts.

