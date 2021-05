Insel Usedom/Wolgast

Bei einem Spaziergang mal wieder Rast an einem gedeckten Tisch machen, ein frisch gezapftes Bier unter freiem Himmel trinken oder im Straßencafé Platz nehmen und Kuchen essen: Die Gastronomen dürfen in MV am Pfingstsonntag, 23. Mai, wieder öffnen und Gäste unter Auflagen bewirten. Wer den Innenbereich eines Restaurants betritt, muss einen negativen Test vorweisen. Im Außenbereich gelte keine Testpflicht.

„Neue Hoffnung nach sieben Monaten“, sagt Buran Baftijarowski, der seit 2012 das Ristorante-Pizzeria „Toscana“ in der Bansiner Seestraße betreibt. 40 Gäste kann er im Außenbereich bedienen. „Zum Start haben wir fünf Mitarbeiter. Wir bieten alles auf der Speisekarte an. Probleme mit Lieferanten gibt es nicht“, sagt der Nordmazedonier.

„Ohne Urlauber sind wir hier verloren“

An einen großen Ansturm glaubt er nicht. „Es sind noch keine Gäste hier. Ohne Urlauber sind wir hier verloren. Wir machen aber auf, damit die Leute mal wieder auf den Geschmack kommen“, so der Betreiber, der ab 12 Uhr öffnet.

Eine Stunde früher stehen Köche und Kellner im Strandcafé Utkiek in Ückeritz bereit, um nach dieser langen Durststrecke Gäste begrüßen zu können. „Wir haben unsere Karte reduziert. Es gibt regionale Spezialitäten, Fisch und Fleisch und natürlich unseren Klassiker ,Hering satt’“, sagt Inhaber Uwe Bartelt. Rund 100 Plätze hat er auf der Terrasse mit Blick auf die Ostsee.

Klassiker im Angebot

Auf den Neustart freut sich auch Kerstin Meiering, die das Restaurant „Ingelotte“ in Bansin betreibt. Ab 12 Uhr gibt es bei ihr die Klassiker, wie Steak au four, Schnitzel, Zander, Dorsch oder Soljanka. „Ab Mittwoch fangen wir mit der Grundreinigung an. Obwohl die Auflagen sehr hoch sind, sind wir froh, endlich wieder arbeiten zu dürfen“, sagt Kerstin Meiering.

Im Restaurant „Idyll am Wolgastsee“ in Korswandt konzentriert sich Betreiber Michel Klein ab Sonntag auf die Außengastronomie. Ab 12 Uhr ist die Terrasse geöffnet, die Platz für rund 100 Gäste bietet. Weil der Innenbereich inklusive Küche geschlossen ist, wird Klein auch die Speisen in einem Wagen im Außenbereich zubereiten.

Im „Brauhaus Heringsdorf“ am Friedensplatz öffnen sich am Sonntag um 12 Uhr die Türen. Angeboten wird Innen- und Außengastronomie. Für den Innenbereich bittet der Betreiber, die Seetel-Gruppe, um eine telefonische Reservierung (038378/61421). Das Brauhaus wird am Sonntag und Montag von 12 bis 21 Uhr geöffnet sein. „Danach schließen wir und öffnen wieder vom 28. bis 30. Mai von 12 bis 21 Uhr“, so eine Seetel-Sprecherin.

Auch im Usedomer Achterland wird sich für den Neustart gerüstet. Am Sonntag und Montag öffnet die „Remise“ am Stolper Schloss um 12 Uhr. Wie Betreiber Lars Lindemann informiert, gibt es eine reduzierte Speisekarte mit Fisch, Fleisch und frischem Spargel. „Für Sonntag habe ich schon viele Reservierungen“, so Lindemann, der dann erst wieder am darauffolgenden Wochenende öffnen will.

„Wir freuen uns riesig auf unsere Gäste“

In Sauzin freut sich Oliver Schmidt vom Dorfkrug Sauzin, dass es endlich wieder losgeht. „Wir können es kaum erwarten, wieder Gäste in unserem Außenbereich und auch drinnen zu begrüßen“, sagt er. Die Sitzplätze im Dorfkrug werden nur mit Reservierung vergeben. Die laufe super. „Unsere Gäste wissen, dass sie eines der drei G vorweisen müssen – genesen, geimpft oder getestet.“

Ab 11 Uhr kann am Pfingstsonntag wieder nach Karte gespeist werden. Am Mittwoch und Donnerstag werde schon alles auf Hochglanz gebracht. Schmidt und sein Team hält aber auch weiter am Außer-Haus-Verkauf fest. „Wer vielleicht noch etwas unsicher ist und sich lieber nicht ins Restaurant setzen möchte, kann sich sein Essen auch mit nach Hause nehmen“, erklärt er. Der Außer-Haus-Verkauf habe immer gut funktioniert und seinem Team über die schweren Corona-Monate ohne Gastronomie geholfen, so Oliver Schmidt. Reservierungen oder Vorbestellungen zum Mitnehmen sind telefonisch unter 03836/203281 möglich.

Plätze im Innenbereich reservieren

Große Freude über den Neustart herrscht auch im Restaurant „Am Fischmarkt 3“ in Wolgast. Inhaberin Kerstin Minuth und ihr Team sind ebenfalls ab Mittwoch dabei, alles für die Gäste herzurichten, damit sie sich rundum wohlfühlen. „Wir freuen uns riesig, dass wir endlich wieder für unsere Gäste da sein dürfen. Alle sind hochmotiviert und können es kaum erwarten, am Sonntag ab 11 Uhr die ersten Gäste zu begrüßen“, heißt es aus dem Fischmarkt 3. Auch hier sollten Plätze im Innenbereich reserviert werden unter Telefon 03836/2758300.

Zur alten Fischhalle, die während des Lockdowns mit Außer-Haus-Verkauf schon geöffnet war, kommt am Sonntag „Uwe’s Fischerhütte“ auf der Ahlbecker Promenade dazu. „Ab 10 Uhr werden wir eröffnen“, sagt Uwe Krüger. Auf der Speisekarte stehen neben Fleisch vor allem Fischgerichte, wie Zanderfilet, Hornfisch und Flundern.

Auf Fisch setzen die Gastgeber auch im Loddiner Fisch- und Grillrestaurant „Waterblick“, das am 23. Mai ab 11.30 Uhr geöffnet ist. Im Innen- und Außenbereich gibt es genug Plätze mit Blick aufs Achterwasser.

„Wir haben ein großes Angebot von Spare Rips bis Maischolle“, sagt Annette Krone-Block, Betreiberin von „Kelchs Fischrestaurant“ in Koserow. Sie wird am Sonntag um 12 Uhr eröffnen. „Wir haben im Restaurant Plätze und auch reichlich auf der neuen Außenterrasse.“

Gastronomen, die ebenfalls am Pfingstsonntag öffnen und gern noch genannt werden möchten, können sich per E-Mail in der Lokalredaktion melden: zinnowitz@ostsee-zeitung.de.

Von Henrik Nitzsche und Cornelia Meerkatz