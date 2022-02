Geboosterte sind nicht unsterblich – so geht es dem Greifswalder Nachtleben

Greifswald

Eigentlich wäre es das perfekte Wetter zum Drinbleiben gewesen, sagten sogar die Behörden. In ganz Mecklenburg-Vorpommern galt am vergangenen Wochenende eine Sturmwarnung - wie sich herausstellte, schüttelte „Nadia“ das Land wirklich heftig durch. Dennoch: Die Bars hatten in den vergangenen zwei Jahren Pandemie genug durchgemacht. Wir wollten wissen: Wie geht es ihnen derzeit und wie gut sind sie besucht? Ein Selbsttest.

Für einen gediegenen Kneipenabend in der Stadt, die für ihre junge studentische Kultur und ihr vielseitiges Nachtleben bekannt ist, muss man aber die Regeln kennen. Die kommen dieser Tage bekanntlich aus Schwerin. In Vorpommern-Greifswald gilt beim Kneipenabend die Warnstufe Rot – der Sturm ist angekommen und pfeift durch die Straßen. Für Corona steht die Ampel auf Orange. Das heißt, dass in Bars 2G plus gilt. Menschen mit zwei Impfungen brauchen einen tagesaktuellen Schnelltest, Menschen, die geboostert sind, dürfen so rein. Das soll den Bars wohl zugutekommen.

Der beste Samstag seit den neuen Regeln

Station eins, das „Mitt‚n drin“. Die Bar gibt es seit 20 Jahren in Greifswald. Sie hat mehrere Besitzerwechsel und während des zweiten Lockdowns auch eine Sanierung durchgemacht. Chef ist hier Christian Fitz. „Was soll ich dir sagen“, fragt er auf die Frage, wie es denn so laufe, zurück. Der Laden ist gerammelt voll. Ein Bekannter feiert Geburtstag, Leute stehen vor der Bar, rauchen und unterhalten sich. Der Sturm hat sie alle reingetragen. Für Fitz war der Freitag schon gut, auch der Samstag ist super. „Es ist das erste Mal seit 2G plus wieder richtig was los“, freut er sich.

Die Kellnerin fragt direkt nach den Impfausweisen – natürlich wird hier kontrolliert. „Als noch die Wahl zwischen geimpft sein oder getestet sein galt, fand ich es fairer und deutlich sicherer“, meint Fitz. Er wolle keinen ausschließen. Damals stimmten auch die Gästezahlen an den offenen Tagen Donnerstag bis Samstag. „Mit 2G plus ist von einen auf den anderen Tag alles eingebrochen.“ Davon werden später auch die anderen Besitzer der Bars berichten. Ins Mitt‚n drin kommt man vor allem für einen Cocktail – die schmecken auch an diesem Abend. Trotz der unsteten Lage und der vielen Gäste hat das Personal die Lage gut im Griff. Wenn man die Augen zu- macht, am Cocktail nippt und das Stimmengewirr kurz auf sich wirken lässt, ist Corona für einen Moment fast vorbei.

Einige Geboosterte denken, sie seien unsterblich

Aber wir müssen weiter. Zu der außergewöhnlichsten Station an diesem Abend – dem „Männerkeller“. Die Bar von Maik Fritzke ist spezialisiert auf hochwertige Spirituosen und Sicherheit. „Mir ist egal, wenn die Leute diskutieren, dass die Regierung aber andere Regeln erlassen hat. Bei mir kommt man nur mit Schnelltest rein“, erklärt Fritzke. Bei ihm gilt das auch für Geboosterte. Fair ist er: Für einen kleinen Betrag kann man den Schnelltest bei ihm kaufen. Das machen auch gerade drei Gäste, während einen Tisch weiter schon über Pale Ale und Gin diskutiert wird. Sicher ist sicher und gewusst ist gewusst.

Von Links: Feldi, Chris, Richard und Sven feiern heute Toms Junggesellenabschied. Dass sie sich dafür im Männerkeller testen müssen, finden sie ok. Quelle: Philipp Schulz

Die – uns eingerechnet – knapp 13 Gäste seien einer der besten Abende in letzter Zeit, meint Fritzke. Das gilt wohl auch für die Fünfergruppe am Nachbartisch, die gerade einen Junggesellenabschied feiern. „Noch ein Störtebeker“, schallt es beschwingt durch die Bar. „Ist aus, ich bestell gerade lieber nicht so viel. Kellerbier ist noch da“ – „Dann das“. Bei aller Feinschmeckerei – am Ende ist es eben Bier. Ob die Jungs sich mit dem Schnelltest sicherer fühlen, will ich wissen. Nicht unbedingt, antwortet Richard. Die Runde ist geboostert. Ihm reiche das. Aber schlimm sei es auch nicht, findet Sven. Dem Besitzer ist das egal. „Geboosterte denken, sie sind unsterblich. Die haben das Kleingedruckte aber nicht gelesen“, spielt Fritzke auf die zahlreichen Impfdurchbrüche an. Eine Bar war in Greifswald noch kein Hotspot und er will nicht der Erste sein.

2G plus hat zu einem starken Einbruch geführt

Nachdem wir herausgefunden haben, wie gut so ein Indian Pale Ale schmecken kann, geht es auch schon weiter. In das zweite Wohnzimmer so vieler Generationen an Studierenden: Das „Ravic“. Es ist Samstagabend, es ist 23 Uhr. Vor zwei Jahren hätte man es zu dieser Zeit gar nicht versuchen müssen, einen Platz zu bekommen. Heute haben wir die freie Wahl. „Freitag war besser“, stellt Chef Michael Hosang fest. Woran es heute liegt, weiß er nicht. Ansonsten hat er das Gleiche zu erzählen, wie jeder Wirt gerade. „Sonntag bis Donnerstag kommen eigentlich nur Stammgäste“, sagt er. „Seit Ende November die 2G-plus-Regel eingeführt wurde, ist schon ein sehr starker Umsatzrückgang, wenn nicht sogar Einbruch zu merken.“

Während ich meinen Impfausweis an der Bar zeige und bestellen will, drängelt sich jemand neben mir an die Theke und ruft dem Barmann flapsig „machst noch zwei“ zu. Eine Frage war das nicht, aber ein Stückchen Normalität, zumindest für die Gäste. Für die Besitzer wird es erst wieder rentabel, seit die geboosterten Gäste fast alle Privilegien zurückhaben.

Themenabende kommen gut an

Ein Bier und den obligatorischen Pfeffi später sitzen wir im „Exil“. Die Kneipe ist eine Besonderheit in der Greifswalder Szene. Auch unter der Woche ist es hier voll. „Wir haben diese Themenabende, gerade das Quiz ist sehr gut besucht“, fasst Eric Wenzlaff zusammen. Er ist Barchef im Exil. Man habe hier mit Schlimmerem gerechnet. Die Einführung der 2G-Regeln in Bars habe aber trotzdem einen ordentlichen Teil der Gäste gekostet.

Man merkt aber in allen Bars. Diejenigen, die hier sind, wollen sich ihre Normalität zurückholen. Sie lachen, trinken, feiern und freuen sich, andere Menschen außerhalb der eigenen vier Wände ohne Maske sehen zu dürfen. In den Straßen tobt der Sturm und in den Bars das Leben – zumindest vorerst. Solange die Schnelltests negativ bleiben, können die Bars positiver Dinge sein.

Von Philipp Schulz