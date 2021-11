Gebürtige Bansinerin träumt vom Harzer Wanderpass 

Feines aus handgeschöpften Papieren – das bot Petra Kollhoff-Korth beim jüngsten Weihnachtsmarkt in Ahlbeck in ihrem kleinen Stand an. Die 55-Jährige lebt in Hanshagen und ist stellvertretende Vorsitzende des Vereins Papiermanufaktur Wrangelsburg. Sie verkaufte mit ihrem Mann Weihnachtsdeko. Die Arbeit mit Papier ist ihre große Leidenschaft. „Ich staune immer wieder, was man damit alles machen kann“, sagt Petra Kollhoff-Korth. Gebürtig stammt die dreifache Mutter (drei Söhne sind 27,28 und 32 Jahre alt) aus Bansin. Hier ist sie auch zur Schule gegangen.

1983 zog es sie dann in die Nähe von Greifswald. Die Wirtschaftshelferin ist über eine Fördermaßnahme in Wrangelsburg beschäftigt. Nach Feierabend reinigt sie noch eine Apotheke. Die Rand-Greifswalderin verbringt viel Zeit auf Usedom. Mit ihrem Mann verreist sie am liebsten in Deutschland. „Wandern im Harz ist unsere Leidenschaft. Ziel ist es, einmal den Harzer Wanderpass zu bekommen. Da müssen wir aber alle Routen absolvieren.“

Von Henrik Nitzsche