Greifswald/Anklam

Dieser junge Mann will offenbar hoch hinaus: Mit 57 Zentimetern war der kleine Greifswalder Jayden-Curtis Kollhoffvergangene Woche das größte Neugeborene in den Kliniken Greifswald und Anklam. Das Licht der Welt erblickte er am 6. Oktober um 10.40 Uhr in der Greifswalder Uni-Medizin. Sein Gewicht: 4150 Gramm...