Greifswald/Anklam

21 Kinder erblickten in der Woche vom 12. bis 18. Oktober im Kreißsaal des Universitätsklinikums in Greifswald das Licht der Welt – zehn Mädchen und elf Jungen. Darunter befanden sich zweimal Zwillinge. Genannt werden sollen an dieser Stelle fünf Kinder.

Zum Wochenbeginn am 12. Oktober um 22.42 Uhr wurde Kai Lange aus Dersekow geboren. Er war 52 Zentimeter groß und 3730 Gramm schwer. Ihm folgte am Tag darauf um 5.45 Uhr Leni Louise Schüler aus Greifswald mit 55 Zentimetern und 4500 Gramm. Emma Marie Josephine Fink aus Zirchow gab am selben Tag um 15.50 Uhr den ersten Schrei ihres Lebens von sich. Für sie wurden 47 Zentimeter und 395 Gramm notiert.

Anzeige

Am 14. Oktober um 7.01 Uhr strampelte sich Henri Klug ins Leben. Ihm wurden 53 Zentimeter und 3650 Gramm ins Stammbuch geschrieben. Hinzu kommt Johann Wilhelm Hein aus Wendisch Baggendorf, der am 15. Oktober um 17.51 Uhr das Licht der Welt erblickte. Seine ersten Körpermaße: 51 Zentimeter und 3530 Gramm.

Nachträglich werden genannt: Yazan Alhai Ali aus Greifswald, 8. Oktober, 21.29 Uhr, 53 Zentimeter, 4110 Gramm, Anuk Cordes aus Greifswald, 9. Oktober um 17.47 Uhr, 45 Zentimeter und 2290 Gramm sowie Lio Mähling aus Bandelin, 10. Oktober, 9.23 Uhr, 52 Zentimeter und 3475 Gramm.

Drei Geburten aus Anklam gemeldet

Aus dem Ameos Klinikum in Anklam sind drei Geburten gemeldet worden. Bereits am 10. Oktober wurde Liam Schmidt aus Wolgast geboren. Er war bei einer Körpergröße von 53 Zentimetern stattliche 4140 Gramm schwer. Jannik Lubaß aus Zinnowitz feiert künftig am 12. Oktober seinen Geburtstag. Er gab an dem Montag um 8.33 Uhr den ersten Schrei seines Lebens von sich. Für ihn wurden 47 Zentimeter und 3010 Gramm in die Statistik aufgenommen. Und René Paul Rolewski aus Spantekow wurde von der Hebamme am 17. Oktober um 7.02 Uhr mit 54 Zentimetern und 3800 Gramm ins Leben geholt.

Herzlichen Glückwunsch allen frisch gebackenen Eltern, natürlich auch jenen, deren Kinder namentlich nicht veröffentlicht werden sollen.

Von Jens-Peter Woldt