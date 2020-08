Greifswald/Anklam

26 neue Erdenbürger meldet die Universitäts-Frauenklinik in Greifswald für die vergangene Woche. Drei von ihnen sollen namentlich erwähnt werden. Am 3. August kam hier die kleine Feline Liara auf die Welt. Um 12.33 Uhr war sie da, 4045 Gramm (g) schwer und 53 Zentimeter (cm) groß. Das Mädchen wächst in Greifswald auf.

Ebenfalls am 3. August, um 14.31 Uhr, erblickte Jari Fritz Erich Andreas in Greifswald das Licht der Welt (3930 g und 52 cm). Zuhause ist der Junge in Greifswald.

In Hinrichshagen stieß man am 4. August auf die Ankunft von Finjas an. Um 15.41 Uhr wurde Finjas in Greifswald geboren, 3210 g schwer und 50 cm groß.

Aus den letzten Tagen der Vorwoche hier noch drei Nachmeldungen für die Greifswalder Klinik. Am 29. Juli wurde um 17.10 der kleine Henry auf Erden begrüßt (3710 g und 50 cm). Henry wächst in Greifswald auf. Käthe Kieser aus dem Wolgaster Ortsteil Hohendorf gab am 1. August um 14 Uhr ihren ersten Schrei von sich (3050 g und 51 cm). Gregor Ehm aus Negast (Gemeinde Steinhagen) kam am 2. August um 23.45 Uhr auf die Welt (3830 g und 53 cm).

Glückwünsche zur Geburt ebenso nach Anklam ( Landkreis Vorpommern-Greifswald). Sieben Geburten hat die Ameos Klinik in der Peenestadt in den vergangenen Tagen gemeldet. Den Anfang machte Hanna Appelhagen am 31. Juli um 8.53 Uhr. 3630 g brachte das Mädchen bei der Geburt auf die Waage. 52 cm war Baby Hanna groß. Zuhause ist das Kind in Ueckermünde.

Erster Schrei um kurz nach drei

Am 1. August wurde um 3.06 Uhr Konstantin Hafenstein geboren (3240 g und 51 cm). Konstantin wächst in Ueckermünde auf.

Im Ortsteil Dishley der Gemeinde Friedland stieß man am 1. August auf die Ankunft von Theo Heitmann an. Um 7.55 Uhr wurde der Junge im Anklamer Kreißsaal begrüßt. Er wog 3300 g und war 50 cm groß.

Stolze Eltern sind auch Stefanie und Frank Hartkopf in Ueckermünde geworden. Am 3. August kam um 12.40 Uhr ihr Sohn Jackson Charly Hartkopf in Anklam auf die Welt (3250 g und 50 cm).

Ganz genau 3000 Gramm

Mathilda Wischow aus Bansin erblickte am 4. August um 8.57 Uhr das Licht der Welt. Mathilda wog bei ihrer Geburt 3000 g und war 49 cm groß.

Für den nun jüngsten Einwohner von Ranzin, Anton Müller, war es am 5. August soweit. Anton kam um 4.59 Uhr auf die Welt (3560 g und 50 cm).

Am 5. August folgte um 23.11 Uhr Lucia Julie Schulz aus Pudagla mit einem Gewicht von 3720 g und einer Größe von 50 cm.

