Greifswald/Anklam

Die Universitäts-Frauenklinik Greifswald meldete am Montag 18 Geburten für die vergangene Woche – zehn Mädchen und acht Jungen. Am Sonnabend und Sonntag kam jeweils ein Zwillingspaar zur Welt.

Bis zu 4270 Gramm schwer

Den Reigen der Greifswalder Geburten eröffnete am letzten Augusttag der kleine Ben. Um 13.38 Uhr war er da, 4270 Gramm (g) schwer und 55 Zentimeter (cm) groß. Der Junge wächst in Bandelin bei Greifswald auf.

Im Seebad Loddin auf der Insel Usedom ist Freya-Felicitas Cora Blenk zuhause. Geburtstag des Mädchens war der 1. September. Um 9.19 Uhr erblickte es in Greifswald das Licht der Welt, mit einem Gewicht von 3150 g und einer Länge von 50 cm.

Elternglück in Süderholz , Greifswald und Wolgast

In der Gemeinde Süderholz bei Grimmen freute man sich über die Geburt von Josefine Radschat. Das Mädchen wurde am 1. September um 22.07 Uhr in Greifswald geboren. Es wog 3080 g und war 48 cm groß.

Am 2. September wurde Mila Kammel im Greifswalder Kreißsaal begrüßt. Um 20.36 Uhr stellte sich die Kleine ein. Sie brachte 3690 g auf die Waage und war 53 cm groß. Mila wächst in Greifswald auf.

In Wolgast stieß man am 3. September auf die Geburt des kleinen Jonas an. Der Junge wurde um 1.33 Uhr geboren. Er wog 3970 g und war 53 cm groß.

Nachträglich erwähnen möchten wir die Geburt von Makan. Das Kind kam am 28. August um 14.58 Uhr in Greifswald auf die Welt (2720 g und 49 cm). Daheim ist Makan in Wolgast.

Herzlichen Glückwunsch allen frischgebackenen Eltern, auch jenen, deren Nachwuchs nicht genannt werden sollte.

Vier Jungen in Anklam

Glückwünsche auch nach Anklam ( Landkreis Vorpommern-Greifswald). Die Ameos Klinik in der Peenestadt meldet vier neue Erdenbürger in den vergangenen Tagen. Am 30. August kam hier um 15.47 Uhr Fritz Pieper auf die Welt, mit einer Größe von 52 cm und einem Gewicht von 3960 g. Der Junge ist in Anklam zuhause.

Am 1. September hieß es um 8.43 Uhr im Anklamer Kreißsaal „Hallo Baby“ für Malte Lawrenz (3780 g und 50 cm). Malte wächst in Lentschow nördöstlich von Anklam auf.

Für den nun jüngsten Einwohner von Ueckermünde, Léon Ethen Berndt, war es am 2. September um 3.45 Uhr soweit (3150 g und 48 cm).

Tarjei Dick aus Zinnowitz auf der Insel Usedom wurde ebenfalls am 2. September in Anklam geboren. Um 19.13 Uhr wurde er hier auf Erden begrüßt (3680 g und 53 cm).

Von Detlef Lübcke