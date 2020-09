Greifswald/Anklam

17 Kinder, neun Mädchen und acht Jungen, erblickten in der Woche vom 21. bis 27. September im Kreißsaal des Universitätsklinikums in Greifswald das Lich der Welt. Vier von ihnen sollen an dieser Stelle stellvertretend genannt werden.

Raphael Limberg aus Reinkenhagen wurde am 21. September um 8.31 Uhr geboren. Er war 50 Zentimeter groß und 3585 Gramm schwer. Ihm folgte am 22. September um 20.11 Uhr Karl Hugo Nicodemus aus Greifswald mit 53 Zentimetern und 4160 Gramm. Am 23. September um 14.48 Uhr strampelte sich Lukas Tonn aus Hanshagen ins Leben. Für ihn wurden 51 Zentimeter und 3295 Gramm notiert. Am selben Tag um 20.18 Uhr gab Johann Zillmann aus Sanz den ersten Schrei von sich. Ihm wurden 52 Zentimeter und 3520 Gramm ins Stammbuch geschrieben.

Und hier noch einige Nachträge aus der Woche zuvor: Minna Luna Margraf aus Greifswald, 18. September, 14.29 Uhr, 50 Zentimeter, 3380 Gramm; Linus Noel aus Grimmen, 18. September, 16.17 Uhr, 51 Zentimeter, 3295 Gramm; Hailey Jane Lange aus Greifswald, 18. September, 18.06 Uhr, 48 Zentimeter, 2790 Gramm; Andre aus Greifswald, 18. September, 19.17 Uhr, 55 Zentimeter, 4090 Gramm; Kaisa Michel aus Züssow, 19. September, 12.31 Uhr, 50 Zentimeter, 3280 Gramm; Jan Paul Richter aus der Gemeinde Sundhagen, 20. September, 12.55 Uhr, 54 Zentimeter, 4255 Gramm.

Sechs Babys aus Anklam

Aus dem Anklamer Ameos Klinikum wurden sechs Geburten gemeldet. Bereits am 17. September um 17.40 Uhr erblickte Thea Ernestine Rosenthal aus Ducherow das Licht der Welt. Sie brachte bei einer Körpergröße von 50 Zentimetern 3640 Gramm auf die Waage. Ebenfalls in Ducherow zu Hause ist Hugo Radloff, der kurz nach seiner Geburt am 20. September um 8.40 Uhr 51 Zentimeter groß war und 4140 Gramm wog. Am selben Tag um 23.03 Uhr holte die Hebamme Frieda Rosemarie Sohn aus Boldekow auf die Welt. Für sie wurden 54 Zentimeter und 4150 Gramm notiert. Hermann Schmidt aus Mönkebude folgte ihr am 22. September um 11.15 Uhr mit 51 Zentimetern und 3800 Gramm.

Thore Reinhold aus Daugzin zauberte seinen Eltern am 24. September um 6.29 Uhr ein Lächeln ins Gesicht. Seine ersten Körpermaße: 52 Zentimeter und 3810 Gramm. Kurt Arnold aus Kachlin feiert seinen Geburtstag künftig am 24. September. Er wurde um 14.47 Uhr geboren, war 53 Zentimeter groß und stattliche 4330 Gramm schwer. Damit sicherte er sich auch den nicht ganz offiziellen Titel als Wonneproppen der Woche.

Herzlichen Glückwunsch an alle frisch gebackenen Eltern, natürlich auch an jene, deren Kinder namentlich nicht erwähnt werden sollten.

Von Jens-Peter Woldt