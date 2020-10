Greifswald/Anklam

Im Kreißsaal des Greifswalder Universitätsklinikums erblickten in der Woche vom 28. September bis 4. Oktober 25 Babys, neun Mädchen und 16 Jungen das Licht der Welt. Darunter waren dreimal Zwillinge. Drei Kinder sollen jetzt stellvertretend für alle anderen genannt werden.

Am 28. September um 1.21 Uhr wurde Lio Anakin aus Karlshagen begrüßt. Das Kind war 54 Zentimeter groß und 4110 Gramm schwer. Am Tag darauf um 23.03 Uhr folgte Lia Rose Oestereich aus Hinrichshagen mit 49 Zentimetern und 3185 Gramm. Phil Krüger aus Greifswald wurde am 1. Oktober um 4.04 Uhr geboren. Seine ersten Körpermaße: 48 Zentimeter und 3540 Gramm. Aus der Woche zuvor wird nachträglich veröffentlicht: Sofi Gaedtke aus Klein Zastrow in der Gemeinde Dersekow. Sie zauberte ihren Eltern am 26. September um 20.38 Uhr ein Lächeln ins Gesicht. Für das Mädchen wurden 53 Zentimeter und 3545 Gramm notiert.

Sechs Geburten aus Anklam gemeldet

Aus dem Ameos Klinikum in Anklam wurden sechs Geburten gemeldet. Am 28. September strampelte sich Raphael Schmidt aus Ahlbeck auf die Welt. Ihm schrieb die Hebamme 54 Zentimeter und 3740 Gramm ins Stammbuch. Den ersten Schrei ihres Lebens gab Emily Böse aus Klein Bünzow am 29. September um 9.45 Uhr von sich. Sie war 48 Zentimeter groß und 2780 Gramm schwer. Das Licht der Welt am 2. Oktober um 5.59 Uhr erblickte Fabian Rechlin aus Ueckermünde mit 48 Zentimetern und 2860 Gramm. Ihm folgte am selben Tag um 12.50 Uhr Kalle Benno aus Trassenheide mit 53 Zentimetern und 4350 Gramm.

Nachträglich sollen erwähnt werden: Roxy Brose aus Torgelow wurde am 27. September um 17.18 Uhr geboren. Ihre ersten Maße: 53,5 Zentimeter und 4590 Gramm. Ruben Kunstmann aus Altwarp kam am selben Tag um 21.10 Uhr mit 53 Zentimetern und 3440 Gramm auf die Welt.

Herzlichen Glückwunsch allen frisch gebackenen Eltern, natürlich auch jenen, deren Kinder namentlich nicht veröffentlicht werden sollten.

Von Jens-Peter Woldt