Greifswald/Anklam

Was haben Clara Norea Pink, Leonard Schär, Mariah Christy Joseph und Gianluca Borrelli gemeinsam? Die vier sind echte Sonntagskinder, die am 18. August im Universitätsklinikum Greifswald geboren wurden. Die Greifswalderin Clara Norea ist die Älteste von ihnen. Sie kam um 5.31 Uhr mit 47 Zentimetern und 3410 Gramm auf die Welt, der Greifswalder Leonard um 13.13 Uhr mit 53 Zentimetern und 4120 Gramm. Gianluca aus Karlshagen (50 Zentimeter, 3120 Gramm) folgte drei Stunden später und die Greifswalderin Mariah Christy um 20 Uhr (50 Zentimeter, 3040 Gramm).

Zur Galerie Diese Kinder wurden vergangene Woche in Greifswald und Anklam geboren

Insgesamt sind in der vergangenen Woche 18 Mädchen und Jungen im Greifswalder Uni-Klinikum geboren worden. Den Auftakt machte am 12. August Albert Hein (Geburtszeit: 8.23 Uhr, Größe: 51 Zentimeter, Gewicht: 3445 Gramm). Er ist künftig in Greifswald zu Hause – genau wie Tram Anh Hoang, die am 13. August um 23.25 Uhr mit 51 Zentimetern und 3230 Gramm das Licht der Welt erblickte.

Der 16. August ist für die Familie von Charlie Kaminski ein besonderer Tag. Charlie aus Wolgast wurde nämlich an jenem Freitag geboren (18.57 Uhr, 51 Zentimeter, 3020 Gramm). Einen Tag später kam Liia Marquardt aus Greifswald zur Welt (5.31 Uhr, 50 Zentimeter, 3410 Gramm).

Die Ameos Klinik in Anklam hatte in der vergangenen Woche ebenfalls Geburten zu verzeichnen. Am 12. August um 17.24 Uhr machte Miriam Rackow aus Ducherow (51 Zentimeter, 3520 Gramm) ihren ersten Atemzug. Kurz vor Mitternacht folgte Marielies Pribbernow aus Anklam. Sie maß 49 Zentimeter und wog 3140 Gramm. In Krummin ist Fine Feuersenger künftig zuhause, die am 13. August zu früher Stunde, um 1.29 Uhr, mit 48 Zentimetern und 2990 Gramm geboren wurde. Richard Säger (23.50 Uhr, 51 Zentimeter, 3420 Gramm) wohnt dagegen künftig in seinem Geburtsort Anklam. Am 14. August feiern Lennart Pesta (9.22 Uhr, 56 Zentimeter, 4520 Gramm) 2. aus Seckeritz und Jordy Heitmann (19.23 Uhr, 2860 Gramm, 48 Zentimeter ) aus Friedland ihre Geburtstage.

Wir wünschen allen Neugeborenen und ihren Familien alles Gute und viel Glück im Leben – auch jenen, die nicht in der Zeitung genannt werden möchten.

Von OZ/dl