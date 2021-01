Geburtenhoch zum Jahreswechsel in Vorpommern-Greifswald

Greifswald/Anklam

Zwei Neujahrsbabys in Anklam, Zwillinge am zweiten Tag des neuen Jahres in Greifswald: Vorpommern-Greifswald ist mit einem Geburtenhoch ins neue Jahr gestartet. In den Kreißsälen herrschte Hochbetrieb über den Jahreswechsel. Die Universitätsfrauenklinik Greifswald meldet 23 Geburten für die Woche vom 28. Dezember bis zum 3. Januar. In der Ameos-Klinik Anklam strampelten sich 11 Babys auf die Welt.

Thea Friederike strampelte sich Neujahr auf die Welt

Exakt 13 Mädchen und zehn Jungen trugen sich in der Universitätsfrauenklinik in der Woche über den Jahreswechsel ins Buch der Geburten ein. Dazu gehört Thea Friederike Holzhausen. Sie wurde am 1. Januar geboren und war das 3. Neujahrsbaby an diesem Tag. Die kleine Lady brachte bei ihrer Geburt 3900 Gramm auf die Waage und maß 52 Zentimeter. Zu Hause ist sie in Netzeband, einem Ortsteil der Gemeinde Katzow. Nur einen Tag später gab es Nachwuchsfreuden im Doppelpack in der Greifswalder Klinik. Das Team im Kreißsaal half am 2. Januar einem Zwillingspaar auf die Welt.

Zuwachs für Sarnow und Altwigshagen

Den Geburtenreigen der Woche eröffnete in der Ameos-Klinik Anklam Emma Talvi Höckendorf. Das Mädchen wurde am 28. Dezember um 9.02 Uhr geboren. Für Emma, die in der Peenestadt auch zu Hause ist, notierten die Hebammen nach dem Wiegen und Messen 4520 Gramm und 54 Zentimeter. Ebenfalls am 28. des letzten Monats im zurückliegenden Jahr strampelte sich Theo Soldwedel in der Anklamer Klinik auf die Welt. Punkt 10.43 Uhr konnten sich die Eltern, die in Sarnow wohnen, über die Ankunft ihres Sohnes freuen. Der brachte bei seiner Geburt 2980 Gramm auf die Waage und maß 47 Zentimeter.

Zur Galerie Erlebnisreicher und schöner hätte der Jahreswechsel nicht sein können: 34 Mütter und Väter konnten sich über Nachwuchs freuen, der in den Kliniken in Greifswald und Anklam das Licht der Welt erblickte.

Anklam steht als Geburtsort auch auf der Geburtsurkunde von Megan-Jane Penzlin. Am 29. Dezember ließ das Mädchen (2990 g, 47 cm) kurz nach 10.49 Uhr seinen ersten Schrei im Kreißsaal der Klinik in der Peenestadt vernehmen. Ausfahrten im Kinderwagen wird Megan-Jane allerdings in der südöstlich von Ribnitz-Damgarten gelegenen Gemeinde Semlow künftig genießen können, denn dort ist sie zu Hause. Carlotta Louise Lehmann wird dagegen die frische Luft in Altwigshagen nahe Ferdinandshof schnuppern, wenn ihre Eltern sie im Kinderwagen ausfahren. Der exakt 3000 Gramm schwere und 49 Zentiemter große Zuwachs für Altwigshagen stellte sich am 29. Dezember um 11.17 Uhr in der Ameos-Klinik Anklam ein.

Enzo – ein waschechter Anklamer

Am 30. Dezember kündigte sich mit der Geburt von Valeria Dinse Zuwachs für Loddin an. Dort ist das Mädchen (3180 g, 49 cm) zu Hause, dem das Team im Kreißsaal der Anklamer Klinik exakt um 9.42 Uhr auf die Welt half. Enzo Rapphahn darf sich „waschechter“ Anklamer nennen. Am 30. Dezember um 17.34 Uhr in der Peenestadt geboren, steht auch das Kinderbettchen beziehungsweise die Wiege des bei seiner Geburt 4250 Gramm schweren und 53 Zentimeter großen Jungen in Anklam.

Lea und Kilian feiern Silvester Geburtstag

Einen aufregenden und zugleich schönen Jahreswechsel erlebten die Eltern von Lennard Tramp, die in Ueckermünde wohnen. Der Familienzuwachs strampelte sich Silvester um 5.15 Uhr auf die Welt und trug sich mit 3530 Gramm und 51 Zentimeter ins Buch der Geburten der Anklamer Klinik ein. Ebenfalls ein Silvesterbaby ist Lea Voß. Kurz nach 17.37 Uhr konnten die Eltern, die in Friedland zu Hause sind, ihrer Tochter (3850 g, 53 cm) die ersten Streicheleinheiten geben. Geburtstagskerzen werden künftig auch in Ferdinandshof am letzten Tag des Jahres angezündet. Und zwar für Kilian Manhardt (3110 g, 47 cm), der am 31. Dezember um 18.20 Uhr als drittes Silvesterbaby in der Anklamer Klinik geboren wurde.

Zwei Neujahrsbaby in der Anklamer Klinik

Prosit Neujahr – auf den Nachwuchs! Darauf konnte in Ducherow angestoßen werden, da war das neue Jahr gerade mal zwei Stunden und exakt 31 Minuten als. In Ducherow ist nämlich Emil Stuth zu Hause, das erste Baby 2021, dem das Team im Kreißsaal der Ameos-Klinik auf die Welt half. Emil brachte 3820 Gramm auf die Waage und war bei seiner Geburt 53 Zentimeter groß. Ein Neujahrsbaby ist auch Auri Charlotte Richter (4130 g, 53 cm). Punkt 11.22 Uhr konnten sich die Eltern über die Ankunft ihrer Tochter freuen. Mit der Geburt gab es zugleich Zuwachs zum Jahresauftakt für Ueckermünde. In dem Seebad an der Mündung der Uecker ins Stettiner Haff ist Auri zu Hause.

Von OZ