Palmen und Flut am Wolgaster Stadthafen?

Wolgast

Wie wird sich der Klimawandel auf den Wolgaster Hafenbereich auswirken? In welcher Intensität wird der Wasserstand des Peenestroms steigen und werden in absehbarer Zeit Palmen an Wolgasts Waterkant gedeihen?

Mit solchen und ähnlichen Fragen befassen sich in dieser Woche die Schüler der Klasse 8b des Wolgaster Runge-Gymnasiums. Ausgehend vom Thema Reisebilder, erkoren sich die Pennäler den Stadthafen als jenen Punkt aus, an welchem seit jeher Abschied und Ankunft einander abwechseln. Auch das Runge-Haus in der Kronwiekstraße ist als Ort für kreative Ideen bewusst gewählt. Im Geburtshaus von Philipp Otto Runge, dem Begründer der Romantik in der Kunst, entwickeln die Pennäler in ungezwungener Atmosphäre ihre Vorstellungen von einer möglichen künftigen, maritimen Wolgaster Mikrowelt.

Der Musiker Hartmut Dorschner (rechts) geht mit den Runge-Gymnasiasten der Klasse 8b im Runge-Geburtshaus musikalisch auf Reisen. Quelle: Tom Schröter

Als Leiter des von der Akademie der Künste in Berlin initiierten Projekts fungieren Jens Kuhle und Hartmut Dorschner. Während Kuhle das Entstehen von Bildern und Papiermodellen – auf der Peene-Werft laufen später vielleicht verstärkt Hausboote vom Stapel – begleitet, geht Dorschner mit seinen Schützlingen musikalisch auf Reisen.

Die in der Projektwoche entstandenen Bilder, Texte und eine Musikinstallation sollen ab kommender Woche in der Wohnzimmergalerie des Runge-Hauses für jedermann erlebbar sein.

Blick vom Runge-Haus auf den Wolgaster Stadthafen: Wie wird sich das gewohnte maritime Ambiente in diesem Bereich angesichts des Klimawandels verändern? Quelle: Tom Schröter

Lehrerin Anne Richter weist in diesem Zusammenhang auf einen weiteren Termin hin: Am 3. Dezember um 11.30 Uhr liest der Schriftsteller Thomas Rosenlöcher aus seinem Reisebericht „Die Wiederentdeckung des Gehens beim Wandern. Harzreise“ für die Gymnasiasten der 11. Klassen. Auch diese Lesung, die im „Knotenort“ des Postel am Platz der Jugend stattfindet, geht auf eine Initiative der Akademie der Künste zurück.

Von Tom Schröter