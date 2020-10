Ahlbeck

Kurt Bütow, Rudolf Bundschu, Richard Giese, Otto Schnack, Richard Schlifter. Diese fünf Männer haben Geschichte geschrieben. Sie waren es, die am Morgen des 5. Mai 1945 mit einem Kraftwagen von Ahlbeck aus in Richtung Korswandt fuhren und am Zirowberg, wo sich der Eingang zur Marine-Peilstation befand, die kampflose Übergabe des Seebads an die Rote Armee vollzogen. Damit bewahrten sie Ahlbeck womöglich vor der Zerstörung.

Um die Nachwelt an diese mutige Tat zu erinnern, schlugen die Ahlbecker Brigitte und Hans-Jörg Will dem Geschichtsverein der Kaiserbäder Ahlbeck-Heringsdorf-Bansin vor, einen Gedenkstein für diese Männer aufzustellen. Am 10. Juni wurde er auf einer Grünfläche neben dem Parkplatz in der Lindenstraße aufgestellt. Nun hat man ihn auch offiziell eingeweiht.

Wie die 2. Vorsitzende des Geschichtsvereins, Karin Buchholz, betonte, bewusst an der Stelle, wo einst das Ahlbecker Gemeindeamt stand. Hier hatte Kurt Bütow am 4. Mai 1945 eine Bürgerversammlung einberufen, um über die kampflose Übergabe der Gemeinde Ahlbeck zu informieren.

Gedenkstein wurde gespendet

Zur Gedenkveranstaltung konnte der Geschichtsverein neben vielen Mitgliedern und geschichtsinteressierten Bürgern auch Dagmar Bütow, die Tochter von Kurt Bütow, begrüßen. Der Ahlbecker Historiker und Buchautor Dietrich Gildenhaar dankte der Familie Will für die Spende des Gedenksteines und dem Steinmetzmeister Lada für die Gestaltung desselben.

Gildenhaar hat bereits in seinem 2015 erschienenen Buch „ Ahlbeck – Deutsches Ostseebad auf Usedom: Band 2, 1933-2014“ an die „vergessenen Helden“ des 5. Mai 1945 erinnert. Aus diesem Buch zitierte er, um die wichtigsten Personen der unblutigen Kapitulation in Ahlbeck zu skizzieren. „Die Geschichte begann zu Beginn des Nationalsozialismus. Da gab es einen Kreis von Widerstandskämpfern“, erläuterte Gildenhaar.

Zu diesem Kreis gehörten neben Bütow noch andere mutige Männer aus den Seebädern, wie Richard Barth, Adolf Köster, Ludwig Kubischewski, Paul Kluge oder der Postsekretär August Groth, der während der Weimarer Republik die Ahlbecker Ortsgruppe der Deutschen Friedensgesellschaft (DFG) gegründet hatte. Laut Gildenhaar galt das Seebad nach dem Landestreffen der DFG in Ahlbeck (29.-30.12.1929) als „pazifistisches Zentrum“ Pommerns. Groth wurde 1933 gedrängt, sich aus gesundheitlichen Gründen in den vorzeitigen Ruhestand versetzen zu lassen. August Groth war damals erst 49 Jahre alt.

Friedenswille im Mittelpunkt

Die zentrale Figur war aber Kurt Richard Fritz Bütow. 1891 in Labes ( Hinterpommern) geboren, besuchte er die Gymnasien in Joachimsthal und Templin. Später studierte er Maschinenbau in Berlin. Während der Semesterferien jobbte er als Hauslehrer, unter anderem in Italien und England.

Prägend für ihn war seine Beschäftigung bei der Familie des Sozialreformers und Schriftstellers Herbert George Wells (1866-1946), der durch seine Science-Fiction-Romane „Die Zeitmaschine“ (1895) und „Der Krieg der Welten“ (1898) bekannt wurde. „ Kurt Bütow begeisterte sich für Wells sozialistisch-reformerische Ideen“, so Dietrich Gildenhaar.

Bütows Fronterlebnisse im 1. Weltkrieg bewogen ihn zum Eintritt in die Deutsche Friedensgesellschaft und zur SPD-Mitgliedschaft. Inzwischen Kinderheimbesitzer in Ahlbeck, heiratete er 1929 Alma Friedericke Schrickler, mit der er drei Kinder hatte: Axel Ferdinand (*1930), Klaus-Egmont (*1937) und Dagmar (*1940).

1933 rückte Bütow in das Visier der Nazis, denn er versteckte die Kinder des zur Fahndung ausgeschriebenen SPD-Reichstagsabgeordneten Friedrich Ebert jun. vor dem Zugriff der NS-Behörden. In den zwei Jahren darauf gewährte Bütow auch den Kindern sowjetischer Botschaftsangehöriger Unterschlupf in seinem Heim, was darin mündete, dass dieses aufgrund des Boykotts durch staatliche Stellen zwangsversteigert werden musste.

Da ein Freund, der damalige Oberförster Wöhler aus Usedom, die Immobilie ersteigerte, konnten die Bütows im Haus bleiben. Alma Bütow führte nun offiziell das Kinderheim, während Kurt Bütow für die Stettiner Dampfschiff-Reederei Braeunlich an der Heringsdorfer Seebrücke arbeitete. In dieser Funktion verhalf Bütow politisch Verfolgten des NS-Regimes zur Flucht über die Ostsee.

Nazigegner ergriffen Initiative

In den ersten Mai-Tagen 1945 spitzte sich die Lage auf Usedom zu. Es befanden sich laut Gildenhaar rund 50 000 Angehörige der Deutschen Wehrmacht auf der Insel, während die Rote Armee über das Haff kommend über Zirchow nach Ahlbeck vorrückte. Es war also nicht ausgeschlossen, dass es noch zu Kampfhandlungen kommen würde.

„In dieser dramatischen Lage ergriff der kleine Kreis von Nazigegnern um Kurt Bütow die Initiative“, schildert Gildenhaar, der aus den Erinnerungen von Bütows ältestem Sohn Axel zitiert: „Es waren fast ständig sowjetische Kampfflugzeuge am Himmel, die verschiedene Orte auf der Insel mit Bomben und Bordwaffen angriffen. Um eine Bombardierung Ahlbecks zu verhindern, veranlasste mein Vater am 3. Mai, dass alle Gebäude in Ahlbeck deutlich sichtbar weiß beflaggt wurden.“

Am 4. Mai hielt Bütow dann im Hof des Gemeindeamtes die eingangs erwähnte Bürgerversammlung mit ca. 100 bis 120 Personen ab, um über die kampflose Übergabe Ahlbecks an die Rote Armee zu informieren. Am 5. Mai schließlich fuhr Bütow mit den Dolmetschern Otto Schnack aus Heringsdorf und Richard Schlifter sowie dem Ahlbecker Taxibesitzer Richard Giese und dem Ahlbecker Uhrmacher Rudolf Bundschu den Sowjets entgegen und übergaben auf der Korswandter Chaussee Ahlbeck ohne Blutvergießen.

Kurt Bütow wurde nach dem Krieg Bürgermeister von Ahlbeck. In dieser Funktion sorgte er dafür, dass alle Bürger ihre Waffen bei der Gemeinde abgeben mussten, um den Frieden nicht zu gefährden. Von einem Denunzianten wurde er jedoch beschuldigt, Waffen zu horten, um einen Umsturz herbeizuführen, weshalb er in Sachsenhausen inhaftiert wurde, wo er 1946 an der Ruhr starb. Seine Tochter Dagmar flüchtete 1953 mit ihrem Bruder Klaus-Egmont nach West-Berlin, während ihr ältester Bruder Axel mit seinen Klassenkameraden in Bautzen einsaß, weil sie westliche Zeitungen gelesen hatten. Aber das ist eine andere Geschichte.

