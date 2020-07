Gefahr in der Alten Strandstraße in Zinnowitz: Autos fahren auf falscher Spur

Zinnowitz

Die Alte Strandstraße im Ostseebad Zinnowitz ist seit der offiziellen Freigabe des komplett sanierten Möskenweges wieder als beidseitige Richtungsfahrbahn zu nutzen. Doch noch immer glauben Kraftfahrer, dass die alte Einbahnstraßenregelung gilt, die während der Zeit des Baus des Möskenweges Gültigkeit hatte. So ordnen sich immer wieder in der Alten Strandstraße Linksabbieger in Richtung Ahlbeck auch auf der linken Fahrbahnseite ein. Allerdings ist das seit dem 25. Juni wieder die Fahrspur für Abbieger von der B 111 in Richtung Ortsmitte.

Der Zinnowitzer Bürgermeister Peter Usemann hatte bereits zur Freigabe des Möskenweges darauf hingeweisen, dass nun wieder eine andere Verkehrsführung gilt. „Kraftfahrer sollten täglich damit rechnen, dass sich wegen Bauarbeiten die ursprüngliche Verkehrsführung einmal ändert beziehungsweise dass ausgeschilderte Umleitungen wieder zurückgenommen werden“, sagt er. Dies sei auch mit den Umleitungsschildern in der Alten Strandstraße geschehen. Nach zwei Wochen sollten das seiner Meinung nach nun alle Kraftfahrer mitbekommen haben.

Das allerdings scheint ein Wunsch, denn auch am Montag und Dienstag dieser Woche ordneten sich sowohl Autos mit einheimischen Kennzeichen als auch Urlauberautos immer noch falsch ein. „Ich hoffe sehr, dass es wegen dieser Unachtsamkeit in Sachen Verkehrsführung nicht mal zu einem Zusammenstoß kommt, wenn plötzlich von der B 111 ein Auto in die Alte Strandstraße fährt“, so der Zinnowitzer Bürgermeister.

Von Cornelia Meerkatz