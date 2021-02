Vorpommern-Greifswald

In der Gemeinde Sundhagen, Ortsteil Horst, trat am Wochenende ein neuer Fall von Geflügelpest auf. „15 000 Tiere wurden getötet. Dieser Seuchenfall zieht auch unseren Landkreis ins Sperrgebiet hinein“, sagt Dr. Holger Vogel, Amtstierarzt von Vorpommern-Greifswald. Demnach werden umliegende Ortschaften entsprechend reglementiert und zum Beobachtungsgebiet erklärt.

Das betreffe zum Beispiel Düvier und Zarnekla bei Loitz, Friedrichsfelde bei Dersekow, Hinrichshagen und Heilgeisthof, berichtete Vogel vor dem Kreislandwirtschaftsausschuss am Montagabend. Die Sitzung fand als Videokonferenz statt.

200 private Geflügelhaltungen betroffen

In diesen Bereichen werde eine Aufstallpflicht notwendig, angeordnet per Allgemeinverfügung des Landkreises. Etwa 200 private Geflügelhaltungen seien betroffen, keine gewerbliche, so der Amtstierarzt. Bislang sei nur ein Betrieb in Wusterhusen von der Geflügelpest in Mitleidenschaft gezogen worden.

Um Weihnachten herum mussten dort 250 Hühner, Enten und Gänse getötet werden. Vorpommern-Greifswald ist nach Aussage von Vogel bis jetzt glimpflich davongekommen. „Wir hatten mit Stand 15. Februar nur vier Fälle –und zwar alle bei Wildvögeln: eine Möwe, eine Wildente, eine Wildgans und ein Greifvogel“, sagt er.

454 Fälle bundesweit im Jahr 2020

Deutschlandweit habe es im vorigen Jahr 545 Fälle von Geflügelpest bei Hausgeflügel und Wildvögeln gegeben. In der Folge seien rund 350 000 Tiere getötet worden – in der Regel aufgestalltes Geflügel. Vogels Meinung hierzu: „Angesichts dessen sollte vielleicht doch einmal über die Nichtimpfpolitik bei Hausgeflügel nachgedacht werden. Es kann nicht sein, dass das Töten von so viel Geflügel die Methode der Wahl ist.“

Große Sorge treibe ihn zudem hinsichtlich der Afrikanischen Schweinepest (ASP) um. Zwar sei Vorpommern-Greifswald zum Glück noch ASP-frei, doch die Ausbreitung der Seuche verlaufe von Brandenburg zweifelsfrei in nördliche Richtung. Er fürchte, dass es zum Eintrag der Pest vor beginn der Vegetation komme.

2020 habe es in Deutschland 403 ASP-Fälle gegeben, in diesem Jahr bis Mitte Februar weitere 283 Fälle – stets bei Schwarzwild. Da es in angrenzenden Gebieten von Vorpommern-Greifswald, sprich in Polen und in Brandenburg, Schweinepest-Fälle gebe, „wird auch bei uns eine verstärkte Beprobung, ein verstärktes Monitoring vorgenommen. Das betrifft zum Beispiel den Altkreis Uecker-Randow und die Insel Usedom“, sagt Dr. Vogel. Von jedem verendeten Tier seien eine Probe einzusenden.

Unbefriedigende Situation an der deutsch-polnischen Grenze

Als unbefriedigend bezeichnete er die Situation an der deutsch-polnischen Grenze. Dort veranlasste das Land den Bau eines Schutzzaunes, um den Eintrag der ASP nach Mecklenburg-Vorpommern zu verhindern. Der 63 Kilometer lange Zaun, der über eine Million Euro gekostet hat, reicht von der Uckermark bis Ahlbeck auf Usedom. „Allerdings sollte auf polnischer Seite ein zweiter Zaun gebaut werden, um zwischen beiden eine weiße Zone einzurichten. Dazu ist es aber nicht gekommen“, so der Amtstierarzt.

Nach seinem Wissen habe es an fehlender Kommunikation zwischen Deutschland und Polen gelegen. Bereits im Herbst hatte MV-Landwirtschaftsminister Til Backhaus kritisiert, dass sich der Bund nicht für einen Zaunbau entlang der deutschen Grenze eingesetzt habe, um das Einschleppen der Schweinepest zu verhindern.

Von Petra Hase