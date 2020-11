Greifswald

Wegen der Vogelgrippe hat der Landkreis Vorpommern-Greifswald seine Stallpflicht verschärft. Ab sofort dürfen Halter mit 500 und mehr Tieren ihren gesamten Bestand nur noch in geschlossenen Ställen halten, teilte der Kreis am Montag in Greifswald mit.

Das betreffe Hühner, Puten, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel wie Strauße sowie Wachteln, Enten und Gänse. Möglich sei es auch, das Geflügel unter Vorrichtungen zu halten, die das Eindringen von Wildvögeln oder deren Kot verhindern.

Anzeige

90 000 Tiere landesweit bisher getötet

Landesweit gilt die Stallpflicht bisher nur für alle Geflügelhalter in Risikogebieten, wo viele rastende Wildvögel sind, sowie im gesamten Landkreis Vorpommern-Rügen und für Betriebe mit mehr als 1000 Tieren.

Lesen Sie auch: „Die Zucht ist mein Leben“: Wie Menschen in MV unter der Stallpflicht für Geflügel leiden

In Mecklenburg-Vorpommern mussten wegen der Geflügelpest bereits rund 90 000 Hühner, Enten und Puten in mehreren Beständen in den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Rostock getötet werden. In Vorpommern-Greifswald waren mehrere tote Wildvögel mit dem H5N8-Virus gefunden worden.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Von dpa