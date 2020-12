Geflügelpest in Wusterhusen: 150 Tiere mussten getötet werden

Wusterhusen

In einer Geflügelhaltung in Wusterhusen südlich von Lubmin ist die Vogelgrippe ausgebrochen. Wie der Landkreis Vorpommern-Greifswald am Mittwoch mitteilte, hatte der Tierhalter zunächst bemerkt, dass einige Tiere krank beziehungsweise verendet waren. Er informierte das Veterinäramt. Die Untersuchung ergab, dass das Geflügel mit dem hochpathogenen Influenza A Virus des Subtyps H5N8 infiziert war.

Rund 150 Hühner, Enten, Puten, Gänse, Fasane und Perlhühner mussten aus Seuchenschutzgründen getötet werden. Um den betroffenen Hof wurden ein Sperrbezirk und ein Beobachtungsgebiet eingerichtet.

Veterinäramt mahnt zur Vorsicht

Das Veterinäramt fordert in dem Zusammenhang alle Geflügelhalter im Landkreis dazu auf, wachsam zu sein und sich bei Verdacht auf Erkrankung im Geflügelbestand an das Amt zu wenden. Bereits im November wiesen die Expertinnen und Experten vom Friedrich-Loeffler-Institut darauf hin, dass die Gefahr durch die Vogelgrippe nur scheinbar zurückgehe. So könnte das Virus noch immer unbemerkt Wildvögel infizieren und später noch in Tierhaltungen eingetragen werden. Die Gefahr eines Eintrages in Geflügelpopulationen werde weiterhin als hoch eingeschätzt.

Verfügung steht im Internet

Maßnahmen im Zusammenhang mit der Vogelgrippe sind in der aktuellen Tierseuchenverfügung des Landkreises Vorpommern-Greifswald festgelegt. Die Verfügung ist im Internet unter www.kreis-vg.de/media/custom/3079_3253_1.PDF?1609338805 nachzulesen.

Von OZ