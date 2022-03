Gegen das Austrocknen: THW Wolgast baut Damm im Putzarer See

Wolgast

Sandsäcke füllen, schleppen und stapeln – und das in Akkordarbeit. Was in Katastrophenfällen sitzen muss, war für das Technische Hilfswerk Wolgast dieses Mal nur eine Übung. Eine Übung für die Natur. Die Freiwilligen haben ein Sperrbauwerk aus Sandsäcken im Putzarer See bei Anklam errichtet. Damit soll das Wasser in dem See zurückgehalten und vor Austrocknung geschützt werden. Der Arbeitseinsatz ist von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises koordiniert worden.

Insgesamt 1300 Sandsäcke, neun Tonnen Sand gingen durch die Hände der knapp 20 Helferinnen und Helfer vom THW und Freiwilliger vom Naturschutz. „Wir wussten vorab nicht, was auf uns zukommt und ob alles so klappt, wie wir es uns vorgestellt haben“, erinnert sich Carsten Freitag, der sich seit vielen Jahren beim Hilfswerk engagiert und auch bei der Aktion am Putzarer See dabei war. Denn der Damm sollte unter Wasser errichtet werden und die Sandsäcke kamen nicht, wie sonst üblich, zur Sicherung vorhandener Deiche zum Einsatz.

See mehrmals vollständig ausgetrocknet

Wie auch andere Flachwasserseen wurde der Putzarer See durch langjährige und tiefgründige Entwässerungsmaßnahmen des Seeumlandes stark beeinflusst. Wasserbauliche Maßnahmen und die Entwässerung der angrenzenden Moorflächen führten zu einer starken Absenkung des Wasserspiegels im Gewässer, erklärt der Landkreis Vorpommern-Greifswald. Der See ist inzwischen ausschließlich von Niederschlag und Verdunstung abhängig.

Im gefüllten Zustand hat der See zwar eine Wasserfläche von über 150 Hektar, die Wassertiefe beträgt jedoch nur noch knapp 40 Centimeter. Durch die Trockenheit der vergangenen Jahre ist er zusätzlich so stark in Mitleidenschaft gezogen worden, dass er im vergangenen Jahr zum wiederholten Male vollständig austrocknete.

Katastrophal für die Tiere und Pflanzen, die auf das Wasser angewiesen sind. Auch sei der See im Herbst und Frühjahr ein wichtiges Rastgewässer für Zugvögel, heißt es vom Landkreis. Dazu kommt, dass sich durch den Aufwuchs von Weiden auf dem trockengefallenen Seegrund die Verlandung des Sees weiter beschleunigt.

Durch Maßnahmen, die im vergangenen Jahr vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) Vorpommern getroffen wurden, und den Regen der letzten Wochen ist der See derzeit gut gefüllt. Und das soll so bleiben. Deswegen haben die Freiwilligen das flache Gerinne zwischen See und Landgraben verschlossen.

Logistische Probleme und harte körperliche Arbeit

„Muskelkater gab es beim Einsatz inklusive, aber Spaß hat es auch gemacht“ – Carsten Freitag, Schirrmeister beim THW Wolgast Quelle: THW Wolgast

„Drei Kollegen standen mit Wathose im Wasser, um die Sandsäcke ordentlich zu stapeln“, verdeutlicht Carsten Freitag. Kalt sei es nicht gewesen, er beschreibt die Wetterverhältnisse des Einsatzes als „Luxusbedingung“ – Sonnenschein und kein Regen. „Außerdem waren wir immer in Bewegung, da wird einem nicht so schnell kalt.“

Der Einsatz brachte einige logistische Probleme mit sich, erläutert Carsten Freitag vom THW. Mithilfe einer aus Pontons gebauten Behelfsbrücke konnten die Säcke über den Landgraben getragen werden. Und natürlich sei es auch körperlich harte Arbeit gewesen – schließlich hat jeder Helfer jeden Sandsack einmal in der Hand gehabt. „Muskelkater gab es inklusive“, scherzt der Helfer. „Aber es hat auch Spaß gemacht.“

Übung gut fürs Gruppengefüge

Während Corona mussten fast alle Übungen des THW ausfallen, um die Einsatzbereitschaft abzusichern. „Der Einsatz am Putzarer See hat das Gruppengefüge definitiv wieder gestärkt“, bilanziert Freitag. Dass die Gruppe bei der Aktion zusammenarbeiten und danach kurz beim gemeinsamen Essen beisammensitzen konnte, sei super gewesen. Gegen 7 Uhr am Morgen sei die Truppe in Wolgast losgefahren und zehn Stunden später wieder auf dem THW-Gelände angekommen.

Für das Gebiet sind weitere grundlegende hydrologische Maßnahmen dringend erforderlich, um den Wasserhaushalt der Landschaft an die auch durch den Klimawandel veränderten Rahmenbedingungen anzupassen und so den See zu retten. Der Putzarer See liegt rund 15 Kilometer südlich von Anklam im Tal des Landgrabens an der Grenze von Mecklenburg und Vorpommern und ist seit 1958 als Naturschutzgebiet geschützt.

Von Stefanie Ploch