Gegen den Corona-Blues: Wolgaster veranstalten Hofkonzerte

Wolgast

Die Wolgaster Wohnungswirtschafts GmbH (WoWi) will den grauen Corona-Alltag verabschieden und kulturell neu durchstarten. „Als Ersatz für den Pandemie-bedingten Ausfall unserer Mieterfeste 2020 und 2021 laden wir am 17. Juni zu zwei Wohngebietskonzerten ein“, verkündete am Freitag WoWi-Geschäftsführer Jan Koplin.

Losgehen soll es um 14 Uhr auf dem Areal im Bereich Pestalozzi-/Dr. Theodor-Neubauer-/Robert-Koch-Straße. Ab 17 Uhr wird dann die Freifläche an der Heberleinstraße zur Konzertbühne. Hier wie dort werden der Sassnitzer Gitarrist Markus Skrzepski und Künstlerin Angela Klee aus Stralsund Musik von Blues, über Folk bis Schlager und Evergreens zelebrieren.

Zwei Wohngebietskonzerte soll es am 17. Juni in Wolgast geben, informierte auch Guntram Steinke (am Mikrophon) vom AEN-Veranstaltungsservice am Freitag nach der Sitzung des WoWi-Aufsichtsrates. Quelle: Tom Schröter

„Die Leute ringsum können aus dem Fenster gucken oder auch herunterkommen und auf unseren Stühlen Platz nehmen“, informierte Guntram Steinke vom Veranstaltungsservice AEN, der auch die bisherigen WoWi-Mieterfeste organisierte. Geltende Abstandsregeln seien einzuhalten, wenngleich, wie Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) jetzt bekanntgab, die Sieben-Tage-Inzidenz innerhalb des Amtes Am Peenestrom seit nunmehr drei Wochen bei Null liege.

WoWi baut im nächsten Jahr 45 Wohnungen zurück

Der WoWi-Aufsichtsrat befasste sich am Freitag zudem mit den Wirtschaftsplänen für die nächsten Jahre und mit den 2022 beabsichtigten Investitionen. Und da hat sich der größte Wolgaster Vermieter einiges vorgenommen. Laut Geschäftsführer Koplin sollen im kommenden Jahr in Reaktion auf den Leerstand in Wolgast-Nord für etwa 1,6 Millionen Euro die sechsstöckigen Wohnblöcke in der Robert-Koch-Straße 10-12 und in der Maxim-Gorki-Straße 20 ihre oberen drei Etagen mit insgesamt 45 Wohnungen verlieren.

Darüber hinaus will die WoWi ebenfalls 2022 die Häuser in der Rudolf-Breitscheid-Straße 7-8 und 9-10 nach dem Beispiel des 2017 in der Thälmannstraße 7-8 umgebauten Hauses herrichten. „Zunächst werden die vier zu DDR-Zeiten aus der Wohnungsnot heraus geschaffenen Dachwohnungen zurückgebaut“, erläuterte Koplin. Dann sollen die übrigen insgesamt 24 Wohnungen Balkone und möglichst barrierearme Bäder erhalten sowie die vier Aufgänge mit jeweils einem Fahrstuhl ausgestattet werden. „Hier“, so rechnet der WoWi-Chef vor, „betragen die Kosten zirka 1,75 Millionen Euro.“ Die Mieter sollen während der Arbeiten in ihren vier Wänden bleiben.

Verzögerungen meldet die WoWi unterdessen von der aktuellen Baustelle in der Steinstraße 15 (ehemaliges Deutsches Haus). Der Bezug des neuen Wohn- und Geschäftshauses werde nunmehr voraussichtlich erst im Juli in den Geschäftsräumen im Parterre beginnen und sich im Wohnbereich in den oberen Etagen bis Ende August hinziehen, hieß es. „Anfang September wollen wir die Einweihung des Objektes mit einer kleinen Festmeile feiern“, versprach der Bürgermeister. Eine der zwölf Wohnungen sei aktuell noch zu vergeben. Die Asphalt-Baustraße kann nach Einschätzung von WoWi-Prokurist Jörg Juhnke demnächst zurückgebaut werden.

Am 14. August , so verkündete der Bürgermeister am Freitag, soll es wieder eine „Wolgaster Kulturnacht der Romantik“ geben. Quelle: Archiv Stefan Brümmer

Wolgaster Peenekonzert auf 2022 verschoben

Was das Wolgaster Kulturangebot anbetrifft, wartete Stefan Weigler teils mit guten, teils mit schlechten Nachrichten auf: „Die ,Wolgaster Kulturnacht der Romantik’ am 14. August wird stattfinden, aber das für den 13. August vorgesehene Peenekonzert wird auf den 19. August 2022 verschoben, weil Tim Bendzko & Band ihre diesjährige Tournee abgesagt haben.“

Von Tom Schröter