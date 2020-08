Geheimnisvolles Meeresleuchten vor Lubmin

Lubmin

Am Strand von Lubmin kann man derzeit ein nächtliches Naturphänomen beobachten. So genannte bioluminiszente Einzeller lassen das Meer in geheimnisvollen Farbtönen leuchten. „Bereits seit einigen Tagen konnte man ein bisschen was sehen“, sagt Caja Vogt aus Lubmin. „Erst am Wochenende aber gab es auflandigen Wind – und damit begannen die Bakterien richtig in der Brandung zu leuchten.“ Denn die Einzeller, es handelt sich vermutlich um spezielle Arten aus der Gruppe der sogenannten Dinoflagellaten, beginnen erst mit ihrem faszinierenden Spektakel, wenn sie bewegt oder berührt werden. „Man sieht das Leuchten zum Beispiel, wenn Fische wegschwimmen oder die Wellen sich bewegen“, erzählt Vogt. „Oder wenn man selbst ins Meer steigt.“

Baden inmitten des Meeresleuchtens: magisch

Das Baden inmitten des leuchtenden Planktons sei ein besonderes Erlebnis. „Zuerst habe ich wirklich überlegt, ob ich reingehe. Nicht dass man dann hinterher auch leuchtet“, sagt Caja Vogt und lacht. „Aber das hat sich nicht bestätigt.“ Bereits in den vergangenen Jahren habe es vereinzelt Meeresleuchten gegeben, aber noch nie in diesem Ausmaß, wie auch Bürgermeister Axel Vogt bestätigt. Warum die Algen leuchten, ist nicht hundertprozentig geklärt. Es wird vermutet, dass sie sich so vor Fressfeinden schützen oder auf Partnersuche gehen.

Andere Einzeller machen Ärger

Andere Algen hatten unterdessen in den vergangenen Wochen eher für Ärger gesorgt. Wegen der hohen Temperaturen war es an den Küsten der Boddengewässer Vorpommerns zu einer starken Vermehrung von Algen und Cyanobakterien, den sogenannten Blaualgen, gekommen. Weil Blaualgen für Mensch und Tier als gesundheitsgefährdend gelten wurden einige Strände rund um Greifswald gesperrt. Mehrere Hunde waren gestorben, nachdem sie mit Blaualgen versetztes Wasser getrunken hatten.

