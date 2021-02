Wolgast

Der an der Mahlzower Straße geplante Wohnpark „Schwedenschanze an der Peene“ sorgt erneut für Aufregung. Unlängst wurden die Gehölze und Sträucher, die auf dem etwa 0,45 Hektar großen Plangebiet wuchsen, entfernt, ohne dass die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises davon etwas wusste.

Der Projektentwickler, die DS Kommerz GmbH mit Sitz in Dresden, handelte sich mit der Rodungsaktion den Ärger der Anwohner und besagter Behörde ein. „Der Gehölz- und Strauchbestand war zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfasst“, teilt die Pressestelle des Landkreises auf Anfrage mit. Dabei seien in der Stellungnahme der Naturschutzbehörde zum betreffenden Bebauungsplan Nr. 35 „Wohngebiet südlich der Mahlzower Straße“ unter anderem „Forderungen zur Bewertung der Biotope und des Gehölzbestandes und zum Artenschutzrecht erhoben worden“.

Anwohnerin: „Bald haben wir keine Natur mehr.“

Anwohnerin Diane Winter ist stinksauer. „Ich habe meine Bedenken zu den Bauplänen gegenüber dem Landkreis schon geäußert, als alles Grüne noch vorhanden war“, berichtet die Mahlzowerin. „Doch dann wurde das Biotop einfach gerodet.“ Aus Sicht der 58-Jährigen steht die Art und Weise, wie hier mit der Umwelt verfahren wurde, exemplarisch für viele potenzielle Baugrundstücke in der Region und darüber hinaus. „Es geht nur noch um Geld und um Beton, Beton und nochmals Beton. Bald haben wir keine Natur mehr“, klagt Diane Winter.

Dieses Bauschild gibt Auskunft über den Umfang des geplanten Wohnparks „Schwedenschanze an der Peene“ in Mahlzow. Quelle: Tom Schröter

Kreis-Pressesprecher Achim Froitzheim teilt unterdessen mit, dass der Investor der Auffassung gewesen sei, „dass er entsprechend der Ausführungen zum Bundesnaturschutzgesetz nach § 39 Abs. 5 die Gehölze roden kann. Wir“, so Froitzheim, „wurden erst über die Rodung informiert, als sie schon umgesetzt war.“ Die Verantwortlichen seien daher benachrichtigt worden, dass sie „in der weiteren Planung von einem Worst-Case-Fall ausgehen müssen“. Dies bedeute, dass unabhängig von der bereits erfolgten Rodung die artenschutzrechtliche Prüfung so erfolgen müsse, als ob die Gehölze noch vorhanden wären.

Bedauerlicherweise, so Froitzheim, existierten keine Nachweise über Baumarten und Stammumfänge. Gehölze böten jedoch generell artenschutzrechtliche Potenziale für bestimmte Vogelarten. Es müsse somit nunmehr im Nachhinein geklärt werden, „welches Ausgleichserfordernis für die betroffenen Biotope zu erbringen ist“, was Anwohnerin Winter wiederum begrüßt: „Auf diese Weise wird hoffentlich ein Ersatz für das zerstörte Biotop erreicht.“

Die Untere Naturschutzbehörde wurde erst über die Rodung des Baugrundstücks informiert, als diese bereits umgesetzt war. Quelle: Tom Schröter

Im Wolgaster Ortsteil Mahlzow rumort es wegen des B-Plans Nr. 35 schon seit Längerem. Dieser sieht auf dem Areal südlich der Mahlzower Straße und östlich der Straße Am Peeneufer die Errichtung von sechs Doppelhäusern mit jeweils zwei Vollgeschossen (Erdgeschoss und Dachgeschoss) vor. Die Erschließung des Wohngebiets soll über die Mahlzower Straße erfolgen.

Petition von 36 Mahlzowern unterschrieben

Anlieger fürchten um die dörfliche Idylle, die sich in ihrem Wohnquartier abseits des Usedomer Touristentrubels bisher erhalten hat. Daher wandten sie sich im vergangenen Sommer mit einer Petition gegen die am 17. Juni 2020 von der Stadtvertretung beschlossene Aufstellung des B-Planes.

In der Petition hieß es, dass die Errichtung der Häuser „einen massiven Eingriff in das untere Dorf von Mahlzow“ darstelle und eine empfindliche Störung des bestehenden Wohnensembles bedeute. Die 36 Unterzeichner wiesen dabei auf die schützenswerte Natur im betreffenden ufernahen Bereich am Peenestrom hin. Auch das zu erwartende wachsende Verkehrsaufkommen und die damit verbundene Lärmbelästigung seien problematisch.

Ende September befasste sich das Stadtparlament mit der Petition. Obgleich damals festgehalten wurde, dass Mahlzow mehr als 400 Einwohner habe und die Eingabe daher für den Ortsteil nicht repräsentativ sei, versicherte Bürgermeister Stefan Weigler (CDU): „Die Petition geht mit in das B-Plan-Verfahren ein, an dessen Ende ein Abwägungsbeschluss steht.“ Ein Vertreter der DS Kommerz GmbH war für eine Stellungnahme leider nicht erreichbar.

Von Tom Schröter