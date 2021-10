Gehweg Kurpark: Jetzt meldet sich Bauausschussvorsitzende zu Wort  

Ahlbeck

“Eine verkehrssichere Wegeführung ist gewollt und wird es auch geben“, sagt Constanze Christoph, Vorsitzende des Heringsdorfer Bauausschusses, und bezieht sich auf die Diskussion um den Gehweg im Ahlbecker Kurpark. In der jüngsten Sitzung war eine Vorlage der Verwaltung, die für die Instandsetzung eine Finanzierung vorgelegt hatte, mehrheitlich durchgefallen.

„Die Gemeindevertreter wollen natürlich Gefahrenstellen beseitigen. Das der vorhandene Weg durchaus sanierungsbedürftig ist, ist unstrittig. Aber unter dem Aspekt der Entwicklung ,Haus der Erholung’ (HdE)/Kurpark und einem verantwortungsbewussten Umgang mit Steuergeldern, ist es nicht geboten, eine Investition vorzunehmen mit dem Wissen, dass diese Investition gegebenenfalls eine durchaus geringe Halbwertszeit hat“, sagt die Ahlbeckerin.

In den letzten Monaten wurde an der konzeptionellen Entwicklung des Standortes „Haus der Erholung“ gearbeitet. „Ich bin durchaus optimistisch, dass diesbezüglich in einigen Monaten Zwischenergebnisse vorgelegt und auch öffentlich diskutiert werden können. Ich sehe eine große Chance darin, mit einer angemessenen Sanierung des ,HdE’ und einer Umfeldgestaltung ohne baulicher Verdichtung, sondern einer Sanierung und Aufwertung des Kurparkes sowie des Parkplatzes, ein attraktives Areal im Herzen von Ahlbeck schaffen zu können. Als Gemeinde können wir auch ein Zeichen gegen den Trend des, nicht in jedem Fall angemessenen Bauvolumens, setzen“, sagt Constanze Christoph.

Das verfallene HdE soll zu einem Haus der Erlebnisse werden. Das Gebäude an der Promenade diente Urlaubern zu DDR-Zeiten als Kultur- und Verpflegungszentrum. Nach der Wende wurde das HdE als Kino, Diskothek und für Veranstaltungen des örtlichen Karnevalvereins genutzt.

Von Henrik Nitzsche