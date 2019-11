Geldsegen für Kirchen, Sport und Rehkitz-Rettung

Wolgast/Insel Usedom

Über eine vorweihnachtliche Bescherung konnten sich jetzt acht Vereine unserer Region freuen: Die Sparkasse Vorpommern vergab in Wolgast insgesamt 21250 Euro aus dem im ersten Halbjahr 2019 erzielten Zweckertrag des PS-Lotterie-Sparens, um damit interessante Projekte zu unterstützen. „Das Geld kommt aus der Region und soll auch in unserer Region bleiben“, unterstrich Daniela Ehresmann, Gebietsleiterin Ostvorpommern der Sparkasse, während der Scheckübergabe.

Für Sitzbänke an der St. Gertrud-Kapelle

Die Vertreter der Vereine verkündeten ihrerseits in einer gemütlichen Runde im Haupthaus der Sparkasse in Wolgast, wofür die Finanzspritzen konkret verwendet werden sollen. „Im Zuge der zurzeit laufenden Sanierung der Wolgaster St. Gertrud-Kapelle möchten wir im Umfeld der Kapelle drei Sitzbänke und Papierkörbe aufstellen. Da kommen uns die 4000 Euro sehr gelegen“, berichtete Uwe Quosdorf vom Förderverein St. Gertrud. Bekanntlich erfolgt momentan eine grundlegende Restaurierung im Inneren des Sakralbaus, die 2020 abgeschlossen werden soll. „Die Kapelle – ein Nachbau des heiligen Grabes von Jerusalem – wird im nächsten Jahr 600 Jahre alt“, ergänzte Vereinsmitglied Barbara Roggow. Das Jubiläum werde voraussichtlich am 30. Mai 2020 feierlich begangen.

Mit Sanierungsabsichten trägt sich auch die evangelische Kirchengemeinde Krummin-Karlshagen-Zinnowitz. Pastorin Christa Heinke kündigte für 2020 dringende Erhaltungsmaßnahmen an den maroden Pfeilersockeln und am Dach der St. Marien-Kirche in Netzelkow an. „Das Fördergeld dafür ist da und auch die Firmen stehen bereit. Was uns fehlt, ist Geld für einen Stromanschluss und die dafür nötigen Schachtungsarbeiten“, berichtete die Pastorin, die nun froh ist, dass die Sparkasse der Kirchengemeinde mit 4000 Euro hilft.

Im Juli 2014 wurden die restaurierten Glocken und der Glockenstuhl der Kirche in Netzelkow feierlich wieder eingeweiht. 2020 sollen Sanierungsarbeiten an der St. Marien-Kirche selbst vorgenommen werden. Quelle: Cord Bollenbach

Norbert Köhler von der Stiftung Perspektive Usedom mit Sitz in Karnin nahm 1500 Euro in Empfang. Das Geld soll in den Kauf einer speziellen Wärmebildkamera fließen, die, befestigt an einer Drohne, Rehkitze auf landwirtschaftlichen Flächen ausfindig machen soll, um die Jungtiere so vor den Erntemaschinen zu schützen. „Von Hunden können die Rehkitze nicht aufgespürt werden, da sie kaum Gerüche von sich geben. Deshalb“, so erläuterte Norbert Köhler, „brauchen wir die Technik, um die Tiere zu retten.“

Natur pur erleben im Lassaner Winkel

Ebenfalls über 1500 Euro kann sich der 2013 gegründete Verein Wald und Wiese aus Wangelkow im Lassaner Winkel freuen. Der Verein habe das am Straßensee gelegene Grundstück mit dem verwaisten, einstigen Kinderferienlager der LPG’n Krien und Neetzow gekauft, um am Standort naturorientierte Bildungsarbeit unter anderem in Form von Wildniscamps zu leisten, teilte Mitglied Sabine Barkowsky mit. Von der Geldspende solle eine Trommel mit einem Meter Durchmesser gekauft werden, die, von mehreren Campteilnehmern gleichzeitig betätigt, den Gemeinschaftssinn fördern soll.

Naturcamps im Lassaner Winkel sind auch bei Kindern sehr beliebt. Der Verein Wald und Wiese in Wangelkow lädt regelmäßig zu Aktionen in freier Natur ein. Quelle: Tom Schröter

Herbert Maaßen und Kristin Knoblich vom FC Insel Usedom in Bansin nahmen 1750 Euro in Empfang, um davon Sportgeräte und Zubehör für den Vereinsnachwuchs anzuschaffen. „120 Kinder spielen bei uns und die Unterstützung seitens der Kommune ist verschwindend gering“, berichtete Herbert Maaßen. Investitionen an den örtlichen Sportanlagen seien dringend nötig und zur Finanzierung mögliche Fördertöpfe konsequent anzuzapfen, mahnte er.

Knopfakkordeons für junge Musikschüler

4000 Euro gingen an den Förderverein der Kreismusikschule Ostvorpommern. „Wir benötigen für unsere vielen kleinen Schüler zwei Knopfakkordeons, die jeweils 2200 Euro kosten“, erklärte Schulleiterin Marika Guddat. Kerstin Goetz vom jungen, aber sehr aktiven Förderverein der Grundschule Zinnowitz erhielt 2500 Euro für die Ausstattung eines Spielzimmers zur Gestaltung sogenannter „bewegter Pausen“. Der Förderverein der Feuerwehr in Postlow südlich von Anklam wiederum möchte seine 2000-Euro-Spende in Kleidung und Schläuche für die Kinder und Frauen seiner Truppe investieren.

Von Tom Schröter