Heringsdorf

Einen Geldsegen bekam kürzlich die Kinderkrebsstation in Greifswald. 500 Euro überreichten Konstantin und Karin Molik von der Insel Usedom. Wie Cornelia Siewert, stellvertretende Hoteldirektorin des Strandhotels in Heringsdorf berichtet, stammt das Geld aus der Frühlingsaktion „Helbing trifft Hering“ im Rahmen der Usedomer Heringswochen. Auf der Terrasse des Strandhotel Heringsdorf wurden Heringe geräuchert. Dazu gab es passend einen Helbing-Kümmel.

„Das kleine Gedeck gab es kostenfrei zum Probieren, das Hotel bat jedoch um eine kleine Spende für die Kinderkrebsstation an der Uniklinik Greifswald“, sagt sie. So kamen an einem kurzen Nachmittag fast 300 Euro zusammen, Hotelchef Werner Molik stockte den Betrag auf 500 Euro auf.

Konstantin, der Sohn von Karin und Werner Molik erkrankte vor zwei Jahren an einem bösartigen Tumor und wurde in Greifswald behandelt. Der inzwischen geheilte Junge überbrachte bei der letzten Nachsorge das Geld. „Mit dem Geld kann der Aufenthalt in der Klinik für viele Kinder erträglicher gestaltet werden“, so Siewert. Sie dankt allen Gästen für die Unterstützung.

Hannes Ewert