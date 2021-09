In dieser Woche fand in deutsch-polnischer Zusammenarbeit wieder ein Jugendbegegnungsprojekt des CJD statt – die deutsch-polnischen Sport- und Gesundheitstage. 20 junge Leute nahmen daran teil und lebten die Integration. Mittelpunkt des Treffens war der Jugendclub in Koserow. Es gab aber auch Ausflüge in die Umgebung.