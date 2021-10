Gelüftet: Zehnkampf-Olympiasieger mit besonderer Beziehung zu Wolgast und der Insel Usedom

Wolgast

Gefüllt bis auf den letzten Platz ist die kleine Buchhandlung in der Langen Straße in Wolgast: Christian Schenk, Olympiasieger im Zehnkampf im Jahr 1988, war am Dienstagabend dort zur Lesung zu Gast. Der Zwei-Meter-Hüne ist heute Landestrainer in MV für behinderte Sportler im Bereich Leichtathletik. Mit dem Namen Schenk können ganz viele aus der Generation 60+ was anfangen – wohl auch deshalb waren bei der Gemeinschaftsveranstaltung des Netzwerkes ,,Regine Hildebrandt’’ für Senioren und Behinderte und der Wolgaster Buchhandlung von Marco Müller die Karten im Handumdrehen vergriffen.

Schenk, inzwischen 56 Jahre alt, las aus seinem Buch „Riss: Mein Leben zwischen Hymne und Hölle“ und ließ auf diese Weise die Zuhörer an einem Leben, das streckenweise dem Balanceakt auf dem Drahtseil glich, teilhaben. Dabei wurde offensichtlich, dass Christian Schenk auch eine Wolgaster Vergangenheit hat, wovon die allermeisten Gäste nichts ahnten. Anders Heidi Wegner, Deutschlands älteste Schiedsrichterin, die dem Publikum berichtete, dass Schenks Vater in Wolgast arbeitete und trainierte.

Als kleiner Junge bei ONH ein- und ausgegangen

Heidi Wegner wusste als eine der Wenigen von der engen Verbindung Schenks zu Wolgast und der Insel Usedom. Quelle: Tilo Wallrodt

Das wiederum erstaunte den Autor. „Denn tatsächlich ist es so, dass ich als Kind ab 1969 bis Anfang der 1980er Jahre ganz oft in Wolgast und auf der Insel Usedom war. Mein Vater war damals Leiter der Poliklinik der Peene-Werft Wolgast und gleichzeitig Vorsitzender des Kulturbundes auf Usedom. So kam es, dass ich in dieser Zeit bei Otto Niemeyer-Holstein in Lüttenort ein und aus ging. Für mich als kleiner Junge war es faszinierend zu sehen, dass sich dort jede Menge Künstler trafen, in seinem Refugium barbusige Frauen völlig ungezwungen hin und her liefen und jeder das ’Tabu’ respektierte. Nur ich machte große Augen und wusste mit dem Wort nichts anzufangen“, erinnert sich Christian Schenk. Dass das Tabu das Atelier des Künstlers war, habe er erst später kapiert. „Für mich war dieses Wort an der Tür eher so eine Art Zauberwort.“

Marco Müller, Inhaber der Wolgaster Buchhandlung, organisierte die Lesung gemeinsam mit dem Netzwerk ,,Regine Hildebrandt'' für Senioren und Behinderte. Quelle: Tilo Wallrodt

Schenk berichtet weiter, dass er mit dem Käp’tn, wie Niemeyer-Holstein liebevoll genannt wurde, mit dem Boot auf der Ostsee unterwegs war. Auch an die Kutsche im Garten kann er sich erinnern. Und dass er dort an der schmalsten Stelle der Insel Usedom erstmals vom Schriftsteller Max Burckhard gehört habe. „Die Quelle meines Interesses für Kultur liegt also zum größten Teil mit auf Usedom“, so Schenk. Allerdings, so sagt er, sei es nun schon bald zehn Jahre her, dass er das letzte Mal in Lüttenort war. Er will den längst fälligen Besuch bald nachholen, „denn natürlich habe ich online in der Coronazeit von der tollen Ausstellung zu ONH’s 125. Geburtstag gelesen.

Trainingsgruppe in Zinnowitz im Blick

Schenks Verbindung zu Wolgast und zur Insel könnte in den kommenden Monaten wieder eng werden: Als Leichtathletik-Landestrainer für Menschen mit Behinderungen will er mithelfen, dass sich einerseits wieder mehr Menschen sportlich betätigen und andererseits vorhandene Talente gefördert werden. „Zwölf Prozent der Menschen in MV leben mit einem Handicap. Von diesen Menschen mit Beeinträchtigungen interessieren mich fünf Prozent besonders – es sind jene mit körperlichen Behinderungen, wo ich mich speziell jener mit Seh- und Hörschäden annehme“, erläutert er. Im November möchte er gerne hier vor Ort in der Sportschule in Zinnowitz mit einer Trainingsgruppe beginnen. Erste Kennenlern-Gespräche habe es bereits gegeben.

Schenk diskutiert während der Lesung mit den Zuhörern, woran es liege, dass früher jedes Kind die Namen mehrerer Olympiasieger im Schlaf aufzählen konnte und heute kaum ein Erwachsener einen deutschen Olympiasieger kennt. Der Trainer hat die Probe aufs Exempel gemacht: Nicht einer kannte einen Namen. Wolgast ist kein Einzelfall, versichert er. Die Flut an Informationen über Fernsehen, Radio, Handy, Computer ist riesig. Und bis auf Fußball stünden die anderen Sportarten längst nicht mehr so im Fokus wie zu DDR-Zeiten. Es fehle eine Lobby.

Sport spielt in der Politik keine Rolle

Aber wo kein Nachwuchs ist, geht auch das Interesse der Zuschauer verloren, weiß der Sportler. Die gesamtgesellschaftlichen Bedingungen tun ein übriges nach seinen Worten, deshalb habe MV nicht ohne Grund die fettesten Kinder Deutschlands. „Wer sich im Vorfeld der jüngsten Bundestags- und Landtagswahlen intensiv mit den Parteiprogrammen beschäftigt hat, musste feststellen, dass Sport bei nicht einer Partei eine Rolle gespielt hat“, fügt er an.

Dagegen anzugehen und wieder bei Jung und Alt Interesse an verschiedensten Sportarten zu wecken, auch bei Menschen mit Beeinträchtigungen – das hat sich Christian Schenk auf die Fahnen geschrieben. Deshalb wird er auch mehrere Wochen lang mit seinen Schützlingen mittrainieren. Und dann kann er seiner Wolgaster und Usedomer Zeit ein weiteres Kapitel hinzufügen.

