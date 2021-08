Bansin

Großer Bahnhof für Ehrenamtler der Gemeinde Heringsdorf. Im „Haus des Gastes“ wurde am Samstag der Vereinspreis, der Ehrenamtspreis Ortsteile und der Ehrenpreis Engagement sowie der Sonderpreis Corona-Helden vergeben. Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) brachte ihre Freude zum Ausdruck, aktiven Bürgern in den verschiedensten Bereichen, gerade in dieser schwierigen Zeit, Dank sagen zu können.

Bundestagsmitglied Philipp Amthor (CDU) machte deutlich, welche Wertschätzung das Ehrenamt in den verschiedensten Bereichen hat. „Ehrenamtlich tätig zu sein bedeutet, mit viel Geduld und Zeit zu agieren, was auch eine Belastung für die Familie sein kann“, sagte er. Dafür gelte es eine vielfältige, unbürokratische politische Unterstützung zu geben. Er freue sich, dass die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt ihren Sitz in Neustrelitz gefunden hat und die finanziellen Möglichkeiten erweitert werden.

„In der Kategorie deutsch-polnische Zusammenarbeit wollen wir den stellvertretenden Wachleiter der Wasserwacht Konrad Dziedzic ehren. Deutsch-polnische Zusammenarbeit wird hier als mustergültiges Beispiel dokumentiert“, so Laura Isabelle Marisken. Mit dem Vereinspreis wurden Wolfram Wirth und David Kaster von der Schützengilde Sallenthin sowie Ulf Heinitz vom Bansiner Skatverein 73 geehrt. Seit der Gründung und damit seit 54 Jahren gehört Doris Küster zum Thurbruchchor. Petra Berger wiederum agiert seit 1991 als Mitglied und Mitbegründerin im AWO-Ortsverband. Christine Böhm leitet seit 58 Jahren eine Yoga-Gruppe in Bansin und Dietrich Gildenhaar forscht seit über 30 Jahren im Bereich Orts- und Heimatgeschichte der Seebäder. Sie alle wurden ebenfalls ausgezeichnet.

Weltkulturerbe-Status dank Papiertheater

Mit Stolz konnte die Bürgermeisterin verkünden, dass die Gemeinde Heringsdorf auch einen Weltkulturerbe-Status hat. Dafür gesorgt hat Robert Jährig mit seinem Papiertheater. Als Corona-Helden wurden stellvertretend die Ärzte Ulrike Lischke und Helmut Hübner für den hohen Aufwand bei den zusätzlichen Impfungen und Detlef Beitz für die unermüdliche Arbeit bei der Koordination und Durchführung der Corona-Tests geehrt. Henrik Toepfer übernahm den Fahrdienst zu Impfterminen, als Impfungen vor Ort noch nicht möglich waren.

Die Ehrungen wurden durch Philipp Amthor, Laura Isabelle Marisken und den 2. Stellvertreter der Gemeindevertretung, Sven Brümmel, durchgeführt. Mit interessanten Gesprächen klang die Veranstaltung aus.

Von Gert Nitzsche