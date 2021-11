Freest

Holger Dinse, Bürgermeister der Gemeinde Kröslin, hat eine Spendenaktion zur Anschaffung einer bronzenen Adler-Figur ins Leben gerufen. Vermutlich in der Nacht vom 24. zum 25. hatten Unbekannte die etwa 100 Jahre alte aus Zinkguss bestehende Adler-Plastik vom Denkmal für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Freester auf dem örtlichen Friedhof gestohlen. „Seitdem ist der Friedhof in Freest um einen markanten Blickfang ärmer“, so Dinse.

Bemühungen, das Original wiederzubeschaffen, liefen ins Leere. Stattdessen regt das Gemeindeoberhaupt als Alternative nun den Ankauf einer aus Bronzeguss bestehenden Adler-Skulptur an, die dem Vorgänger optisch recht nahekomme und als Sonderanfertigung auch wiederum auf einer Kugel befestigt werden könne.

Die Kosten belaufen sich auf 1250 Euro, informiert Dinse, der auf der Internetseite der Gemeinde für das Vorhaben wirbt: „Mit Ihren Spenden können Sie jetzt dazu beitragen, dass der aktuelle Zustand des Denkmals schon bald Vergangenheit ist.“ Wer sich finanziell an der bis zum 15. Dezember laufenden Spendenaktion beteiligen möchte, kann auf folgendes Konto einzahlen: Amt Lubmin, Konto-Nr. DE 31 1203 0000 0000 1005 52. Als Verwendungszweck ist anzugeben: 069 / Adler Freest. Wer eine Spendenquittung wünscht, möge zusätzlich seine Anschrift eintragen. Bargeldspenden werden im Heimatmuseum Freest, in der Freester Räucherei Thurow sowie im Bäckerladen an der Peene in Kröslin entgegengenommen.

Seit Ende März ist diese Adler-Skulptur vom Freester Gefallenendenkmal verschwunden. Quelle: Archiv Joachim Thurow

„Auch kleine Spenden sind wichtig“, so Dinse, der allen Teilnehmern für deren Freigiebigkeit schon im Vorfeld dankt. Überschüsse sollen zweckgebunden für den Friedhof in Freest, etwa für neue Bänke oder die Instandhaltung der Friedhofskapelle, Verwendung finden. „Sollte es einen Fehlbetrag geben, so wird dieser aufgestockt.“

Von Tom Schröter