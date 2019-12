Mölschow

Der Wasser- und Bodenverband Insel Usedom-Peenestrom plant einen Ersatzneubau des Schöpfwerkes in Mölschow. Die vorhandene Anlage entspricht nicht mehr den technischen Anforderungen zur Entwässerung. Das neue Schöpfwerk soll an den Stand der Technik und die veränderten Entwässerungsbedingungen angepasst werden, heißt es von Christiane Loist, Geschäftsführerin des Wasser- und Bodenverbandes. Das neue Schöpfwerk soll eine Rechenreinigungsanlage bekommen, die auch bei starkem Krautanfall störungsfrei funktioniert.

Die Finanzierung für die knapp eine Million Euro teure Baumaßnahme steht jetzt. Am Dienstagabend haben nun auch die Mölschower Gemeindevertreter zugestimmt, sich am Ersatzneubau des Schöpfwerks mit höchstens 60 000 Euro zu beteiligen. Die Mittel sollen in den Etat 2020 eingestellt werden. Weil der Verband für die Baumaßnahme auf eine 80-prozentige Förderung hofft, verbleiben bei den drei Gemeinden Mölschow, Trassenheide und Karlshagen noch ein Eigenanteil von rund 180 000 Euro. Das heißt, jede Kommune muss 60 000 Euro investieren.

Die Karlshagener Gemeindevertreter hatten bereits Ende September einer Mitfinanzierung zugestimmt. Ende November zogen auch die Trassenheider Gemeindevertreter nach und beschlossen, sich an der Maßnahme finanziell zu beteiligen. Amtskämmerer Marco Biedenweg hatte darauf gedrängt, um dem Fördermittelgeber zu signalisieren, dass die Kommunen hinter dem Projekt stehen.

„Jetzt gehen wir in die Ausschreibung für ein Planungsbüro. Vor 2021 werden wir mit dem Neubau allerdings nicht beginnen können“, sagt Christiane Loist.

Der Wasser- und Bodenverband betreibt mittlerweile 49 Schöpfwerke. Diese entwässern Einzugsgebiete in einer Gesamtgröße von über 30 000 Hektar. Schöpfwerke entwässern Gebiete, die nicht über eine ausreichende Vorflut verfügen. Das Wasser wird durch das Schöpfwerk in ein höher liegendes Gewässer gehoben. Viele Anlagen und Rohrleitungen im Verbandsgebiet sind in die Jahre gekommen, zahlreiche Schöpfwerke veraltet.

Gegenwärtig wird das Schöpfwerk Loddin an der sogenannten Melle durch einen Neubau ersetzt. Weil die Pumpenkammer defekt und das Schöpfwerk über 60 Jahre alt und marode ist, hatte man sich im Verband und in der Gemeinde gegen eine Reparatur und für einen Ersatzneubau entschieden.

