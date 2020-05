Gemeindepädagoge Cord Bollenbach: „Heute ist Sonntag der Musik“

Zinnowitz

An diesem Sonntag feiern wir den Sonntag: „Kantate – Singet!“. Es ist der Sonntag der Kirchmusik: singen, musizieren, fröhlich tanzen. In den Texten und Liedern, die in den Gottesdiensten gelesen, gesungen und gebetet werden, steht der Lobpreis Gottes im Mittelpunkt. Gott loben mit Gesang und mit Musik ist verbunden mit den Worten aus Psalm 98: „Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder!“ (Psalm 98,1) Dieser Ausruf soll hinaus in die Welt schallen.

Musik kann etwas bewegen, in unserem Herzen, aber auch in den Herzen der Hörenden. Musik kann unsere Gefühle ansprechen. In Zeiten der Einkehr und Besinnung und in Zeiten der Freude und Fröhlichkeit kann Musik uns berühren. Musik kann uns bewegen. Da wo etwas in Bewegung kommt kann etwas Neues beginnen. Es gibt es allen Grund zur Freude, zum Singen und zum Feiern.

Endlich wieder gemeinsame Gottesdienste

Für unsere Kirchengemeinden ist eine Freude, dass wir wieder gemeinsam Gottesdienste feiern dürfen. Wir suchen nach neuen Orten und Formen, um Gott zu loben. Es braucht Kreativität, Flexibilität und Ideenreichtum, um Gottesdienste in besonderen Zeiten zu feiern. Aber so können wir gemeinsam Gott loben und beten, singen und musizieren. Die Geschichte des Volkes Israel kann uns an dieser Stelle ein gutes Vorbild sein. Es hat sich nie unterkriegen lassen. Es hat nach jeder Krise den Neuanfang gefeiert.

Gleiches sehen wir bei den christlichen Gemeinden zur Zeit des Paulus. Auch in Zeiten der Bedrängnis hat der Glaube etwas bewegt. Paulus war im Gefängnis. In seiner Not singt er und lobt Gott. So kommt etwas in Bewegung. Er kommt aus dem Gefängnis frei und seine Wächter lassen sich einladen mit zu loben.

Etwas in Bewegung bringen

Vielleicht können wir mit unseren Liedern und Gebeten in diesen Tagen auch etwas in Bewegung bringen. Viele Christen versuchen ein Zeichen zu setzen: sie lassen am Abend ein Licht leuchten, singen ein Lied und sprechen ein Gebet, jeder für sich zu Hause – im Garten oder auf dem Balkon.

Auch in der Distanz sind wir so miteinander verbunden. So loben und preisen wir Gott gemeinsam und mit Abstand. Nun wollen wir wieder gemeinsam Gottesdiensten feiern, auch mit Abstand, aber verbunden durch Gebete und Lieder. All das kann uns Mut geben; Mut für unseren Alltag, Mut für die Situationen in denen wir uns allein und verlassen fühlen, Mut für die Herausforderungen, die vor uns liegen. Singen verbindet, wir sind nicht allein. Lassen wir uns ein auf das Neue, stimmen wir ein in den Lobpreis und vertrauen wir darauf, dass Gott uns seine Wunder entdecken lässt.

Es grüßt Sie herzlich Cord Bollenbach (Gemeindepädagoge in der Kirchengemeinde Krummin-Karlshagen-Zinnowitz)

Von Cord Bollenbach