Erquicken – was für ein altmodisches Wort! Und doch kommt es 18 Mal in der Bibel vor. Dem muss ich auf den Grund gehen. Also im Duden nachgeschaut: Dort steht als Erklärung „neu beleben, erfrischen, stärken, Erholung verschaffen“.

Jesus sagt: „Ich will euch erquicken!“ Erfrischung – danach sehnt man sich im Sommer! Wie erfrischend ist ein Glas Wasser nach einer mühseligen Wanderung mit Gepäck in praller Sonne!

Dazu folgt hier eine kleine Wassergeschichte: „Der Fisch Emil hatte von irgendwoher gehört, dass Fische zum Leben Wasser brauchen. Da er aber noch nie Wasser gesehen hatte, wollte er aufbrechen und das Wasser suchen, von dem die Leute erzählten, dass es zum Leben notwendig sei. Und so schwamm Emil zu seinem Freund Dagobert, der Kaulquappe. ,Was suchst du?’, fragte ihn Dagobert. ,Wasser!’, antwortete Emil. ,Wasser’, so sagte Dagobert, ,Wasser gibt es hier nicht. Hier gibt es nur Steine und Muscheln. Du musst zu Kuno, dem Wels, schwimmen. Der weiß sicher, wo es Wasser gibt.’

„Das Wasser ist vor dir und hinter dir.“

So machte sich also der kleine Fisch Emil auf und schwamm bis zu Kunos Höhle. Auch diesen fragte Emil nach Wasser. „Das Wasser ist vor dir und hinter dir!’ Trotz größter Bemühungen konnte Emil kein Wasser entdecken. ,Du bist noch sehr jung’, sagte der alte Wels gutmütig: ,Wenn du Wasser sehen willst, musst du zum alten Wal Juno.’

Vera Bäßmann, Gemeindepädagogin aus Mellenthin. Quelle: privat

Nun machte sich unser kleiner Fisch auf, um das große Meer zu suchen und um dort den großen Wal Juno um Rat zu fragen. Nach eine tagelangen Reise fand er den großen massigen Wal, der erklärte: ,Du bist Emil, der kleine Fisch, der das Wasser sucht? Ich habe schon auf dich gewartet.’ ,Und wer bist du?’, fragte Emil vorsichtig. ,Ich bin Juno, der Wal. Leg dich auf meinen Rücken. Ich werde dir zeigen, wo das Wasser ist.’

Und nun begann der Wal, höher zu steigen und immer höher und immer schneller, dass es dem kleinen Emil schwindlig wurde. Bis der Wal schließlich aufgetaucht war und wie ein Berg aus dem Wasser ragte. Dem kleinen Emil schien der Kopf zu zerspringen. Er zappelte auf dem Rücken des Wals und dachte, er müsse sterben. ,Oh, wenn ich doch im Wasser geblieben wäre!’, durchzuckte es seinen kleinen Fischkopf. Und dann konnte er sich an nichts mehr erinnern. Als er wieder aufwachte, lag er auf dem Grund des Meeres.“

Jesus lädt ein:„Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken!“ (Matthäus-Evangelium: Kapitel 18, Vers 28). Dieses Erfrischungsangebot umgibt uns, jeder darf darin und damit leben!

Vera Bäßmann, Gemeindepädagogin Mellenthin und Evangelische Jugend im Achterland

