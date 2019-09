Wohn- und Gesundheitspark vertagt

Ahlbeck

Kritische Stimmen zum geplanten Gesundheits- und Wohnpark im Heringsdorfer Setheweg gab es zwar nicht, doch das Millionenprojekt muss noch eine Ehrenrunde drehen. Am Donnerstagabend wurde der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan zu dem Projekt in der Gemeindevertretung auf Antrag von Christine Friedrich, Fraktionschefin von UWG/HGV, vertagt. „Das Projekt ist wichtig für den Ort, dennoch sollten wir es erst in den Ausschüssen besprechen.“ 13 Abgeordnete folgten ihr, während sechs dagegen stimmten.

Investor Dietmar Enderlein, Chef der Medigreif-Unternehmensgruppe, aus Greifswald will gegenüber der Mutter-Kind-Klinik in Heringsdorf in den kommenden Jahren 70 Wohnungen neu errichten und ein Gesundheitszentrum schaffen. Dort sollen sich niedergelassene Ärzte, Außenstellen der Krankenkassen, Beratungsstützpunkte sowie weitere passende Einrichtungen ansiedeln. Bis 2022 sollen die Pläne umgesetzt sein.

„Wir brauchen Wohnraum für Einheimische“

Dass der Punkt vertagt wurde, schmeckte Bernd Herrgott ( CDU) gar nicht. „Ich habe mich gegen die Verweisung ausgesprochen, weil wir dringend Wohnungen für die Einheimischen brauchen. Und das zu vernünftigen Preisen.“ Auch Morris Lipkow ( AfD) war dagegen: „Bezahlbarer Wohnraum ist dringend erforderlich. Ich sehe nicht ein, dass das Projekt verschleppt wird.“ Die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum in der Gemeinde ist seit Jahren ein Thema, selbst im Bürgermeister-Wahlkampf kam man daran nicht vorbei. Torsten Schultz (HGV) stellte klar, dass er trotz der Zustimmung zum Verweis in den Ausschuss nicht gegen das Vorhaben ist.

Der Investor plant drei Haustypen mit zwei bzw. drei Stockwerken und insgesamt 70 Wohnungen. Davon sollen 20 als Sozialwohnungen mit Mietpreisbindung gebaut werden. „Wenn wir für den sozialen Wohnungsbau Fördermittel in Anspruch nehmen, sind die Mieten gedeckelt“, sagt Thorsten Haker, Geschäftsführer vom Planungsbüro Baukonzept Neubrandenburg. Die Rede ist von einer Miete von 6,50 bis 7 Euro je Quadratmeter.

Die 70 Wohnungen teilen sich auf in 15 kleine Single-Wohnungen mit 45 Quadratmetern, 30 Zweiraumwohnungen mit jeweils 60 bis 65 Quadratmetern, 18 Dreiraumwohnungen mit 80 Quadratmetern und fünf Vierraumwohnungen mit je 100 Quadratmetern Wohnfläche. Das Projekt hat ein Volumen von knapp 40 Millionen Euro.

Fördermittel für sozialen Wohnungsbau

Gemeindevertreter Hans-Jürgen Merkle (Kaiserbäderbündnis) meldete Zweifel an, dass die Gemeinde für den sozialen Wohnungsbau überhaupt Fördermittel bekomme. Er begründete das mit der Gemeindegröße, die dafür nicht ausreiche. Laut Mike Speck, Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft der Kaiserbäder, wurde das geändert. „ Heringsdorf kann Fördermittel beziehen. Früher bezog sich das nur auf die Oberzentren, nun auch auf die Mittelzentren. Speziell die Tourismusregionen werden vorgehalten.“ Laut Investor könne die Wohnungsgesellschaft die geplanten 70 Wohnungen bewirtschaften.

Zum Wohn- und Gesundheitspark gehöre auch der Bau einer Seniorenresidenz, „die auch Dienstleistungen anbietet. Der Unterschied zur Pflegeeinrichtung ist, dass man hier noch selbstbeherrschend ist“, so Haker.

Wie allerdings Ärzte in das Gesundheitszentrum geholt werden sollen, steht noch in den Sternen. „Wir haben mit dem Investor gesprochen. Hier sehen wir nur Ansätze mit den Ärzten vor Ort“, sagt Nils Krohn (Kaiserbäderbündnis). Dass es Defizite in der medizinischen Versorgung für Einwohner und Urlauber im Ostseebad gibt, steht schon lange auf der Agenda.

Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken verwies auf gesetzliche Regularien und die Bedarfsplanung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Der Verteilungsschlüssel richte sich nach der Einwohnerzahl. „Wir werden das Gespräch mit der KV und dem Sozialministerium suchen.“

Zunächst einmal sollte aber der Bebauungsplan in Gang kommen. Federführend für den Gesundheits- und Wohnpark ist zunächst der Bauausschuss, der sich am 9. Oktober konstituiert. Abwarten, ob der Aufstellungsbeschluss da schon auf die Tagesordnung kommt. Bauamtsleiter Andreas Hartwig trat aber kräftig auf die Bremse: „Momentan haben wir ein Konzept, mehr nicht. Es gibt noch viele Hausaufgaben zu machen. Das ist ein Verfahren, das muss entwickelt werden.“

Von Henrik Nitzsche