Zinnowitz

Die neue Gemeindevertretung hat sich noch nicht konstituiert, da gibt es bereits den ersten Nachrücker: Andreas Wuttig (parteilos), der auf der Liste der CDU kandidiert hat, wurde mit 146 Stimmen in den neuen Gemeinderat gewählt. Doch nun hat der 51-Jährige mitgeteilt, dass er sein Mandat nicht antritt.

Wuttig sagt, er wolle einem Neuanfang bei der CDU nicht im Weg stehen. Er habe in der zu Ende gegangenen Legislaturperiode bereits der Zinnowitzer Gemeindevertretung angehört. Da die CDU bei der Kommunalwahl in der Gemeinde mit ihren drei Mandaten schlecht abschnitt, trage er Verantwortung mit dafür. „Wir haben Fehler gemacht, konnten Bürger nicht überzeugen. Und wir konnten Gutes, das erreicht wurde, offenkundig nicht darstellen“, sagt Andreas Wuttig. Aus diesem Grund habe er jetzt hin und her geschwankt, was er tun solle. „Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es besser ist, wenn jetzt drei neue, unverbrauchte CDU-Gesichter im Gemeinderat mitarbeiten und hoffentlich Akzente setzen können“, so Wuttig.

Selbstkritisch schätzt er ein, dass es ein Teil seiner Wähler als Betrug ansehen könnten, wenn er seine Entscheidung gegen eine Mitarbeit in der Gemeindevertretung erst nach der Wahl bekannt gebe. „Ich kann verstehen, wenn Zinnowitzer jetzt sagen, das hätte er sich vorher überlegen müssen“, so Wuttig. Dennoch bittet er um Verständnis, zumal sich sein Nachrücker Daniel Klöpfer – er erhielt 101 Stimmen – sehr auf die Mitarbeit im Gemeinderat freue. Neben Andreas Wuttig schafften es von der CDU zur Kommunalwahl am 26. Mai noch Claus-Christoph Ziegler (376 Stimmen) und Gunther Hormann (146), einen Sitz im Gemeinderat zu ergattern.

Die konstituierende Sitzung der neuen Gemeindevertretung findet am 9. Juli um 19 Uhr im Amtsgebäude in der Möwenstraße statt. Bürgermeister Peter Usemann (Unabhängige Wählergemeinschaft) freut sich auf die Zusammenarbeit mit den neuen Abgeordneten und hofft auf viele gute Ideen zum Wohl der Gemeinde.

Cornelia Meerkatz