Geprellter Senior (86): „Weisse Düne“ ermöglicht Tour auf dem Peenestrom

Wolgast/Heringsdorf

So viel Hilfsbereitschaft: Die Kapitänin der „Weissen Düne“ Jane Bothe und ihr Mann Detlef haben einem betagten Herrn am Montag Freudentränen in die Augen getrieben. Nachdem beide in der OZ gelesen hatten, dass ein Demminer Schifffahrtunternehmen den mittlerweile 86-Jährigen um sein Geburtstagsgeschenk zum 85. geprellt hat, haben sie spontan den Senior und seine Partnerin im kommenden Frühjahr zu einer Fahrt auf ihrem Segelschiff eingeladen.

Die Tochter des Mannes aus Heringsdorf, Christina Haase, hatte mit den Geschwistern dem Vater eine eintägige Kreuzfahrt auf der Peene geschenkt und dafür 240 Euro bezahlt. Doch der Gutschein konnte nie eingelöst werden, weil das Unternehmen gar nicht mehr existiert und schon zahlungsunfähig war, als der Gutschein verlauft wurde. „Das hat uns so leid getan, denn auch für die Familie ist es viel Geld, was da in den Sand gesetzt wurde“, sagen die Bothes. Christina Haase ist überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Kapitänin und ihres Mannes. Der Vater sei so glücklich, schildert sie.

„Und wir freuen uns, wenn wir im kommenden Frühjahr mit den rüstigen Rentnern einen Tagesausflug auf dem Peenestrom und dem Achterwasser unternehmen werden. Es soll ein unvergesslicher Tag werden“, haben sich Jane und Detlef Bothe vorgenommen.

Von Cornelia Meerkatz