Gerd Ernst (Freie Wähler): Kreisgebietsreform rückgängig machen

Lassan

Seine süddeutsche Herkunft hört man Gerd Ernst noch deutlich an. Seit 2003 lebt er nun im Norden, wo es ihm nach eigenen Worten gut gefällt. Zu tun hat der 74-jährige eigentlich genug, dennoch will er als Rentner noch mal durchstarten und den Sprung in den Schweriner Landtag für die Freien Wähler schaffen, denen er seit geraumer Zeit angehört. „Ich möchte ein Sprachrohr der älteren Generation sein, denn jetzt wollen ja sehr viele Jüngere in den Landtag“, sagt er.

Auf dem Politikparkett wäre er kein Neuling, denn Gerd Ernst war vor seinem Umzug in den Norden ehrenamtlicher Bürgermeister in der Gemeinde Halfing in Oberbayern. „Ich war damals parteilos und habe die Wahl knapp gewonnen. Eines meiner zentralen Themen war die Entschuldung der Kommune. Und wenn heute Halfing komplett schuldenfrei ist, so sehe ich es auch als mein Verdienst mit an“, sagt der Senior.

Transparenz und Ehrlichkeit auf allen Ebenen

Erfahrung sammelte er auch in der Lassaner Stadtvertretung, wo er 2015 gegen Bürgermeister Fred Gransow antrat. Gerd Ernst war dann Mitglied der Stadtvertretung, wo die Freien Wähler mit der AfD eine Fraktion bilden. „Weil ich mit der Art und Weise, wie in Lassan Kommunalpolitik betrieben wird, und der Tatsache, dass die Opposition angesichts der CDU-Mehrheit nichts bewegen kann, bin ich zurückgetreten“, schildert Ernst.

Nun will er unbedingt mithelfen, dass die Freien Wähler die Fünf-Prozent-Hürde schaffen und in den Landtag einziehen. Als seine wichtigsten politischen Themen für die kommenden fünf Jahre bezeichnet er Transparenz und Ehrlichkeit in allen Ebenen. Er fordert die Umkehr der Kreisgebietsreformen – es sollen alle Behörden, Gerichte und andere wichtige Einrichtungen im 25-km-Radius erreichbar sein. Ernst will kostenloses Mittagessen in allen Schulen und Kindergärten, die volle Digitalisierung der Schulen in den nächsten zwei Jahren und Tourismus mit Augenmaß.

Vom Marineflieger bis zum Bankmitarbeiter

Gerd Ernst hat ein erfülltes Berufsleben hinter sich: Er war bei den Marinefliegern der Bundeswehr, flog Rettungshubschrauber, hat eine Ausbildung zum Elektromechaniker ebenso wie zum Radio- und Fernsehmechaniker.

Als er mit 43 Jahren, wie es damals für Piloten vorgeschrieben war, die Marine verließ und in Frührente ging, suchte er sich eine neue Herausforderung: Er arbeitete für die Bausparkasse der Münchner Volksbank und kam deshalb 2003 nach Wolgast, wo er bis 2013 bei der Volksbank Wolgast im Bereich Bausparkasse arbeitete.

Gerd Ernst liebt ganz besonders den Achterwasserbereich und den Lassaner Winkel. Mit seiner Frau unternimmt er Fahrradtouren und mit seinem Deutsch Drahthaar lange Ausflüge in die Natur. Außerdem nennt er eine Streuobstwiese sein eigen und ist zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht.

Von Cornelia Meerkatz