Gericht kippt Ausgangssperre in Vorpommern-Greifswald vorzeitig

Greifswald

Einen Tag früher als geplant soll die Ausgangssperre in Vorpommern-Greifswald ausgesetzt werden. So hat das Verwaltungsgericht in Greifswald am Mittwoch entschieden. „Ab sofort dürfen sich Bürgerinnen und Bürger wieder rund um die Uhr frei bewegen“, heißt es in der Mitteilung, die die Kreisverwaltung am Mittwochnachmittag veröffentlichte.

Nachdem der Bund das Infektionsschutzgesetz angepasst hatte, galt in Kreisen mit einer 7-Tages-Inzidenz von über 100 eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr. Es gab zahlreiche Ausnahmen für diese Regelung. Grundlage für die Maßnahme sind die täglich veröffentlichten Zahlen des Robert-Koch-Institutes (RKI).

Ausgangssperre sollte am Donnerstag enden

Zunächst habe die Kreisverwaltung sich darauf orientiert, dass die Ausgangsbeschränkung vom Donnerstag zum Freitag außer Kraft gesetzt werden würde, heißt es weiter. Stattdessen ist sie mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Das Gericht habe jedoch darauf hingewiesen, dass die Zahlen des RKI zu verwenden sind und dem entsprechend bereits heute, am 19. Mai, (19.05.2021) die Bekanntmachung nach § 28b Abs. 2 IfSG zu erfolgen habe. In dem Paragrafen heißt es: „Unterschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt ab dem Tag nach dem Eintreten der Maßnahmen des Absatzes 1 an fünf aufeinander folgenden Werktagen die Sieben-Tage-Inz idenz den Schwellenwert von 100, so treten an dem übernächsten Tag die Maßnahmen des Absatzes 1 außer Kraft.“

Die entsprechende Information ist auf der Homepage des Landkreises, die als öffentliches Bekanntmachungsorgan der Verwaltung fungiert, nachzulesen.

Von Philipp Schulz