Geschafft: Ein Ückeritzer wollte Chef des Wolgaster Kreiskrankenhauses werden – und ist es nun

Wolgast

„Es ist wie nach Hause kommen“, sagt Carsten Köhler. Der Ückeritzer übernimmt ab 1. Oktober die Position des Geschäftsführers des Kreiskrankenhauses Wolgast. Gemeinsam mit Toralf Giebe, dem Kaufmännischen Vorstand der Unimedizin Greifswald, bildet er die Geschäftsführung des Hauses. Zur Krankenhausleitung gehören zudem die Ärztliche Direktorin Dr. Maria Zach und Pflegedirektor Holger Miltzow. Der 39-Jährige freut sich auf die neuen Herausforderungen – und diese Freude ist ihm deutlich anzumerken. Denn Carsten Köhler ist auf Usedom aufgewachsen und familiär in der Region verwurzelt. „Meine Familie wohnt noch immer in Ückeritz, daher sind wir auch regelmäßig auf Usedom“, sagt er.

Zum Wolgaster Kreiskrankenhaus hat er eine ganz besondere Beziehung: „Es ist das Krankenhaus, in dem Familie und Freunde behandelt wurden und werden. Und auch ich selbst habe schon die Dienste in Anspruch nehmen müssen, ich wurde in Wolgast operiert“, berichtet er freimütig. Daher habe er sofort zugegriffen, als seine Frau eine Arbeit in der Universitätsmedizin Greifswald angenommen hat und er ebenfalls in der Region zwischen Usedom und Greifswald arbeiten wollte. „Wolgast ist mein Heimatkrankenhaus und hier vor Ort kennen mich ganz viele Menschen. Es ist ein richtig gutes Gefühl, nun hier mitgestalten zu dürfen“, so neue Geschäftsführer.

Geschäftsführer Nr. 11

Köhler löst Guido Paterna ab, der zu Jahresbeginn die operative Leitung übernommen hatte, aber eigentlich selbstständig ist und von Beginn an deutlich gemacht hatte, dass er nur für eine Übergangszeit bis zum Jahresende als Interimschef zur Verfügung steht. Denn Paterna hatte aus der Not heraus zugesagt, nachdem die eigentlich bestellte Geschäftsführerin aus Niedersachsen ihren Dienst in Wolgast nicht angetreten und lieber beim alten Arbeitgeber geblieben war.

Dass Carsten Köhler nunmehr Geschäftsführer Nr. 11 ist, seit 2008 die Fusion mit der Universitätsmedizin Greifswald vollzogen wurde, ficht den Ückeritzer nicht. Er ist ja aus freien Stücken zurückgekehrt in die Heimat. „Wenn es nach mir geht, bleibe ich gern für lange Zeit. Denn ich bin überhaupt kein Freund von Job-Hopping“, sagt der 39-Jährige über seine Zukunft. Köhler hat nach dem Abitur 2003 und der Zeit bei der Bundeswehr Betriebs- und Volkswirtschaftslehre in Greifswald studiert, seine Schwerpunkte waren dabei Gesundheitsmanagement und Gesundheitsökonomie. „Ich habe das Geschäft von der Pieke auf gelernt“, beschreibt der neue Geschäftsführer, der zudem auf eine Lehre zum Bankkaufmann zurückblickt.

Das Kreiskrankenhaus Wolgast mit seinen 155 Betten aus der Luft betrachtet. Quelle: Tilo Wallrodt

Nachhaltige Stabilisierung des Kreiskrankenhauses

Bis zum Donnerstagabend (30. September) ist Carsten Köhler Geschäftsführer der Ernst von Bergmann Klinik Bad Belzig in Trägerschaft des gleichnamigen Krankenhauses in Potsdam und des Landkreises Postdam-Mittelmark. Parallel war er zudem Geschäftsführer der Ernst von Bergmann Diagnostik GmbH, der Ernst von Bergmann Innovation und Transfer GmbH sowie Geschäftsbereichsleiter der Klinischen Forschung. Das Klinik in Bad Belzig hat wie das Wolgaster Kreiskrankenhaus 155 Betten.

Als Hauptaufgabe für seine Tätigkeit als Geschäftsführer des Wolgaster Krankenhauses mit 340 Mitarbeitenden, davon 50 im ärztlichen Bereich und über 130 im Pflegebereich bezeichnet Carsten Köhler die nachhaltige Stabilisierung des Hauses, „personell, finanziell und in der medizinischen Perspektive“. Die sieht er auch in der engen Verzahnung von Forschung und klinischem Alltag, in der modernen und hochspezialisierten Prävention sowie in der bestmöglichen Versorgung älterer Menschen, die oft mehrere Krankheiten und Beschwerden haben, denen man gleichzeitig gerecht werden müsse. „Das kenne ich aus der eigenen Familie“, fügt er an. Eine Herausforderung, aber auch eine große Chance für Wolgast sei die Versorgung in einem dünnbesiedelten Flächenland, „unterstützt durch telemedizinische Ansätze wie beispielsweise eine Tablet-gestützte Patienten-Aufklärung“. Und da die ärztliche Leitung unter Dr. Maria Zach genauso für dieses Haus brenne, sieht er große Synergieeffekte.

Gedankenaustausch mit der BI

Bei der Arbeit lege er Wert auf transparente Kommunikation, betont Köhler. Damit sei er in Bad Belzig und Potsdam bei den Mitarbeitenden und Partnern immer gut gefahren. Das will er in Wolgast nicht anders handhaben. Daher werde er auch zur Bürgerinitiative zum Erhalt des Krankenhauses, deren Aktivitäten er schon durch den engen familiären Kontakt hierher verfolgt habe, den Kontakt suchen. „Sobald ich im neuen Job halbwegs angekommen bin, spricht nichts gegen einen Gedankenaustausch“, meint der Geschäftsführer.

Carsten Köhler ist verheiratet und hat zwei Kinder. Gemeinsam zieht die Familie gerade aus Brandenburg zurück in die vorpommersche Heimat.

Von Cornelia Meerkatz