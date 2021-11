Lassan

Zu den wichtigen Gaststätten in Lassan zählte seit Ende des 19. Jahrhunderts das Gesellschaftshaus in der damaligen Mühlenstraße 32, später Bismarckstraße 1. Hier trafen sich Vereine, Verbände, Organisationen und Parteien zu ihren Beratungen, Feierstunden, Jahresmitgliederversammlungen oder Tanzvergnügen. Erster Gastwirt war Otto Schulz.

In der „Stralsundische(n) Zeitung“ stand: „Lassan, 1. November. (Concert.) Gestern Abend fand im Gesellschaftshause bei Herrn O. Schulz ein großes Militär=Concert statt. Es wurde ausgeführt von dem ganzen Trompeterkorps des Kürassier=Regiments Königin (Pomm.) Nr.2 in Uniform, unter Leitung des Stabstrompeters Herrn H. Hoffmann. Das Concert war zahlreich besucht; die Theilnahme am nachfolgenden Tanzkränzchen war ebenfalls eine rege.“

Bedeutender Fritz-Reuter-Interpret in Lassan

Der Landtagsabgeordnete Wernher von Quistorp Quelle: Sammlung Bernd Jordan

In der „Greifswalder Zeitung“ vom 8. November 1896 hieß es: „Lassan, 7. November. (Reuter=Vortrag) Allen Verehrern der Reuter’schen Muse wird am nächsten Montag, den 9. November, Gelegenheit geboten sein, einen hervorragenden Interpreten der Dichtungen des unsterblichen mecklenburgischen Volkshumoristen zu hören; der Reuter=Interpret Herr Gustav Becker aus Malchin wird am gedachten Tage im ’Gesellschaftshause’ hierselbst einen humoristischen Reuterabend veranstalten. Derselbe, dem ein sehr gutes Renommee vorangeht, gehört zu den besten Reuter=Recitatoren der Gegenwart.“ Die Stralsundische Zeitung lobte den freien Vortrag Beckers und dessen hervorragendes Plattdeutsch. Becker sei es gelungen, durch seine vollendete Vortragskunst Reuters lebenswahre Gestalten, „dem Herzen der Zuhörer nahe zu bringen.“

Am 1. Dezember informierte die „Stralsundische Zeitung“ über ein Treffen der Versammlung der Liberalen des Wahlkreises Greifswald-Grimmem. Den Vorsitz hatte der Greifswalder Philosophieprofessor Johannes Rehmke. Gutspächter Conrad Wilbrandt (Reichstagsabgeordneter 1884 bis 1887) sprach über die politischen Aufgaben der Gegenwart, insbesondere für das Handwerk. Zur Versammlung kamen viele Lassaner, aber auch Gutsherren wie der Landtagabgeordnete Wernher von Quistorp (Crenzow).

Von Bernd Jordan