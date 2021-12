Hiddensee

1930 wurde die Biologische Station in Kloster auf Hiddensee durch Prof. Erich Leick (1882 bis 1956) als Außenstelle des Greifswald Instituts für Pflanzenökologie gegründet. Der Hochschullehrer hatte dafür Spenden, heute würde man Drittmittel sagen, einwerben können. Ein Jahr später wurde die Forschungsanstalt Hiddensee in das „Greifswald-Rügensche Beobachternetz zur Beobachtung des Vogelzuges“ einbezogen.

In der Nacht wurden Vögel gefangen

Dieses war von Professor Ernst Matthes (1898 bis 1958), dem Direktor des Zoologischen Instituts und Museums der Universität Greifswald, eingerichtet worden. Einer der beteiligten Wissenschaftler war der aus Breslau stammende Richard Stadie (1904 bis 1972), der 1935 Leiter der ornithologischen Abteilung wurde. Auch die Gründung der Abteilung und deren Arbeit waren nur durch Spendenmittel möglich. Stadie war der einzige fest angestellte Wissenschaftler. Um die Vogelbeobachtungen abzusichern wurden Räumlichkeiten für Laborarbeiten und als Unterkunft im Leuchtturmgehöft angemietet. Darüber berichtet Ulrich Köppen, der sich eingehend mit der Geschichte befasst hat, in einem Beitrag zum 90. Gründungsgeburtstag der Biologischen Station.

Arbeiten ruhten im Zweiten Weltkrieg

Der Fang und die Beringung der Vögel erfolgte demnach nachts in der Nähe des Leuchtturmes. Dabei wurden Ringe der 1903 gegründeten ältesten deutschen Vogelwarte Rossitten, der weltweit ersten ornithologischen Forschungsstätte, auf der Kurischen Nehrung genutzt. 1936 wurde Hiddensee nicht zuletzt dank der Bemühungen Leicks offiziell Vogelwarte, der dritten nach Rossitten und Helgoland. Zahlreiche ehrenamtliche Helfer konnten gewonnen werden, darunter viele Biologiestudenten. Es fanden ornithologische Lehrgänge für Laien ab 1937 auf der Insel statt. Dabei standen ebenso Fahrten zum Vogelrastplatz auf dem Bock auf dem Programm wie die Bedeutung ornithologischer Filme für den Schulunterricht.

Im Zweiten Weltkrieg ruhten die Arbeiten. Richard Stadie wurde schon 1939 eingezogen, auch die Hilfskräfte dienten beim Militär. Stadie hielt sich noch einmal zu einem Genesungsurlaub auf der Insel auf und verließ diese endgültig im Mai 1945. In der DDR erfolgte ein Neustart, auf Hiddensee befand sich die einzige Vogelwarte der DDR. Im Zuge der Veränderungen in der Hochschullandschaft von MV zog die Vogelwarte 2007 in die Greifswalder Soldmannstraße um.

Von Eckhard Oberdörfer