Kachlin

Sie ist bei den „Inselspatzen“ zu Hause. In der Ahlbecker AWO-Kita werden gegenwärtig 114 Kinder betreut und das unter der Führung von Edeltraud Glöckner. Die 60-Jährige lebt in Kachlin und hat in den vergangenen Wochen durch Corona-Ausfälle von Kollegen wieder mal in den Gruppen arbeiten dürfen. Als Chefin füllt der Tag ansonsten viel Büroarbeit aus.

Die gelernte Erzieherin war zu DDR-Zeiten Kindergärtnerin. Aufgewachsen in Kachlin verschlug es sie für zehn Jahre nach Berlin. 1997 kam sie auf die Insel zurück, um ein Haus zu bauen. Die verheiratete Usedomerin hat zwei Töchter, die ebenfalls Erzieherinnen sind.

Ihr Mann war viele Jahre Reise-Busfahrer und in Europa unterwegs. Bei mancher Tour – vorrangig Italien – begleitete Edeltraud Glöckner ihren Gatten. In der Pandemie sattelte er als Lkw-Fahrer um. Wenn sie nicht mit ihrem Hund spazieren geht, dann liest die Kachlinerin sehr gerne. Sie mag fiktionale Geschichten. „Es kann ein bisschen an der Realität vorbeigehen“, sagt die Chefin der AWO-Kita.

Von Henrik Nitzsche