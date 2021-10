Gesicht des Tages: Diese Usedomerin liebt pommersche Sagen

Ruth Lorenz ist eine der treuesten Besucherinnen der Märchen- und Geschichtsabende, zu denen Anne Benjes in Usedom jetzt wieder regelmäßig einlädt. Die 84-Jährige lebt seit 2014 in der Inselstadt und ist froh darüber, in der Gruppe Austausch und Inspiration zu erfahren.

Besonders gespannt hat die frühere Lehrerin und Hortnerin bei dem jüngsten Treffen den pommerschen Sagen gelauscht, die Anne Benjes vorgetragen hat. Was hat es zum Beispiel mit dem großen Teufelsstein in Pudagla auf sich und warum hat der Ritter mit der goldenen Kette von seinem Sitz in Mellenthin einen unterirdischen Gang zum Pudaglaer Kloster graben lassen?

Spontan haben die Teilnehmerinnen beschlossen, die in den Sagen erwähnten Orte demnächst an einem schönen Herbsttag gemeinsam aufzusuchen. Keine Frage, dass auch Ruth Lorenz dabei sein will. In Usedom sieht man die flotte Seniorin regelmäßig zu Fuß ihre Runden drehen. Einmal in der Woche geht sie sogar noch ins Fitness- Studio.

Von Cornelia Meerkatz