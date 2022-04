Helmut Bergfeld (91) aus Wolgast hat seit 65 Jahren die OZ abonniert: Sie ist von Montag bis Samstag meine Morgenlektüre, auf die ich nicht verzichten kann. Ich lese zuerst immer den Lokalteil, weil ich wissen will, was in meiner Heimatstadt Wolgast und auf der Insel Usedom passiert. Dann lese ich alles zur Politik in MV und in der Welt. So kann ich immer mitreden. Quelle: Cornelia Meerkatz