Heringsdorf

Katja Kuzucu aus Heringsdorf ist seit 20 Jahren ihrem Ausbildungsbetrieb treu geblieben. Die 37-Jährige hat in der Fleischerei Wollin gelernt. Und hier steht sie noch immer hinter der Verkaufstheke, um Wurst, Fleisch oder Eiersalat – ihrem Favoriten – zu verkaufen. Viele Stammkunden kennt sie sehr gut und weiß, was derjenige bevorzugt. Gebürtig stammt sie aus Ahlbeck und hat eine 18-jährige Tochter, die als Pflegefachfrau in der Uniklinik Greifswald beschäftigt ist.

In ihrer Freizeit ist sie mit ihrem Mann häufig im Kur- und Heilwald unterwegs, um zu entspannen. Vergangene Reisen gingen vor allem ins Heimatland ihres Mannes, in die Türkei. „Ich hoffe, dass wir langsam wieder zur Normalität zurückfinden und auf Usedom auch wieder Urlauber begrüßen können. Mal einfach wieder im Freien einen Kaffee trinken, das wäre schön“, sagt sie. Daheim kocht sie am liebsten Königsberger Klopse. Inzwischen kann sie aber auch einige türkische Gerichte.

Von Henrik Nitzsche